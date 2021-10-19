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"Увидите, как громко я умею кричать": с избранницей Харламова случилась истерика на съемках

"Увидите, как громко я умею кричать": с избранницей Харламова случилась истерика на съемках

Актриса Катерина Ковальчук не сдержала эмоций.
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Избранница юмориста Гарика Харламова Катерина Ковальчук на съемках шоу телеканала СТС "Форт Боярд" прошла настоящую проверку на прочность. Звезду сериала "Крепостная" сделали капитаном команды и заставили выполнять сложные в моральном и физическом плане задания.

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Во время прохождения одного из испытаний с Ковальчук даже случилась истерика. Катерину отправили в темную комнату на поиски специального кода. Там на голову девушки посыпались гигантские насекомые. Дергающие лапками твари падали на лицо актрисы, запутывались в ее волосах. От ужаса и отвращения Катерина начала кричать и судорожно стряхивать с себя живность. После встречи с членистоногими актриса долго не могла успокоиться.

Также хрупкую избранницу Гарика Харламова подвесили на огромной высоте на тросах. Перемещаясь на большой скорости Ковальчук должна была добраться до заветного ключа.

В личном инстаграм-аккаунте Катерина показала анонс свежего выпуска "Форт Боярд". Актриса призналась, что воспоминания об участии в шоу останутся с ней на всю жизнь. Ковальчук поблагодарила создателей шоу за приглашение и отметила, что очень весело провела время. "Увидите, как громко я умею кричать", – заинтриговала знаменитость.

"Молодец! Все смогла! Страхи победила, тараканов прогнала! Безумно горжусь! ❤️❤️😘😘✌", "Смотрю на экране и то страшно", – поддержали актрису комментаторы.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 октября 2021, 12:19 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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