"Увидите, как громко я умею кричать": с избранницей Харламова случилась истерика на съемках

Избранница юмориста Гарика Харламова Катерина Ковальчук на съемках шоу телеканала СТС "Форт Боярд" прошла настоящую проверку на прочность. Звезду сериала "Крепостная" сделали капитаном команды и заставили выполнять сложные в моральном и физическом плане задания.
Во время прохождения одного из испытаний с Ковальчук даже случилась истерика. Катерину отправили в темную комнату на поиски специального кода. Там на голову девушки посыпались гигантские насекомые. Дергающие лапками твари падали на лицо актрисы, запутывались в ее волосах. От ужаса и отвращения Катерина начала кричать и судорожно стряхивать с себя живность. После встречи с членистоногими актриса долго не могла успокоиться.
Также хрупкую избранницу Гарика Харламова подвесили на огромной высоте на тросах. Перемещаясь на большой скорости Ковальчук должна была добраться до заветного ключа.
В личном инстаграм-аккаунте Катерина показала анонс свежего выпуска "Форт Боярд". Актриса призналась, что воспоминания об участии в шоу останутся с ней на всю жизнь. Ковальчук поблагодарила создателей шоу за приглашение и отметила, что очень весело провела время. "Увидите, как громко я умею кричать", – заинтриговала знаменитость.
"Молодец! Все смогла! Страхи победила, тараканов прогнала! Безумно горжусь! ❤️❤️😘😘✌", "Смотрю на экране и то страшно", – поддержали актрису комментаторы.
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