Известная актриса о семейных конфликтах: Мне кажется, что дети не слышат меня

Звезда сериалов "Шифр", "Ненастье" и "Гранд" Александра Урсуляк – многодетная мама. От первого брака у 38-летней актрисы подрастают дочери – 15-летняя Анна и 13-летняя Анастасия. Второму мужу, музыканту Андрею Розенденту, в 2017-м артистка подарила сына Владимира.
В свежем интервью Александра Урсуляк призналась, что совмещать карьеру и материнство – сложная задача. Она сравнима с попыткой усидеть на двух стульях: чем быстрее ты пересаживаешься с одного на другой, тем качественнее выполняешь свои обязанности.
По словам Урсуляк, дома она – связующее звено. Делегировать свои полномочия другим членам семьи у знаменитости получается не всегда. В связи с этим Александра никогда не задумывалась о том, чтобы стать приемным родителем, например. Теоретически актриса могла бы кого-нибудь усыновить, но на практике у звезды не всегда хватает времени даже на уже имеющихся отпрысков.
Иногда у звезды сериала "Гранд" случаются конфликты с детьми. "Иногда мне кажется, что дети не слышат меня", – поведала актриса.
Раньше, по словам Урсуляк, она выходила из себя из-за всякой ерунды и срывалась на близких. С тех пор Александра стала мудрее, теперь она решает проблемы спокойно. Актриса находит время, чтобы поговорить с чадами, напомнить им о договоренностях.
Знаменитость считает себя в меру строгим родителем. Александра старается оградить детей от возможных проблем с социумом, приучая их к определенному поведению. Строгость, считает между тем Урсуляк, – устаревший метод воспитания. Современные родители растят своих крох в доверии и любви.
Несмотря на трудности, в семье Александра Урсуляк "отогревается". После тяжелого рабочего дня артистка восстанавливается рядом с мужем и детьми.
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