Волосы дыбом: известную юмористку сняли голой на открытом балконе отеля

Известная американская юмористка и создательница сериала "Две девицы на мели" Уитни Каммингс удивила поклонников. 39-летняя знаменитость появилась обнаженной. Уитни разгуливала в чем мать родила на открытом балконе одного из отелей в Нью-Йорке.
Из номера Каммингс открывался вид на пролив Ист-Ривер. Юмористка решила запечатлеть себя на фоне живописного городского пейзажа. Уитни разделась, прежде чем начать позировать.
Фото, на котором прикрывает грудь и промежность руками, американка опубликовала в личном микроблоге. На снимке ее выкрашенные в красный оттенок волосы стоят дыбом.
По словам создательницы ситкома "Две девицы на мели", таким образом хотела поблагодарить владельцев гостиницы за гостеприимство. Дескать, в стенах отеля она чувствует себя как дома.
Подписчики Уитни Каммингс отметили, что ей надо объединиться с певицей Бритни Спирс, которая с недавнего времени тоже по поводу и без снимается голой и хвастается своими пышными формами в "Инстаграм".
"Для меня это за гранью", "Вы с Бритни должны сотрудничать🤘🏽", "Вау, ты похожа на картину эпохи Возрождения", "Бритни и Уитни в последнее время в огне 😂", – рассуждают подписчики Каммингс.
Отметим, что Уитни Каммингс любит позировать нагой. Однажды юмористка запечатлела то, как купается в ванне. В процессе съемки мыльная пена исчезла, открыв взору любопытных пользователей Сети прелести Каммингс.
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