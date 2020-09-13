44-летняя Хаматова разделась для красной дорожки

31-й "Кинотавр" стал для многих звезд театра и кино настоящим спасением. Несколько месяцев подряд артисты не могли спокойно выйти на улицу и провести репетиции вместе со своими коллегами. Теперь творческие личности дорвались до общественного призвания после бушующей пандемии коронавируса.

Чулпан Хаматова появилась на красной дорожке не просто так. Она представила фильм Оксаны Карас "Доктор Лиза" о легендарном враче и филантропе Елизавете Глинка, четыре года назад погибшей в авиакатастрофе.

Продюсеры фильма даже воссоздали голос усопшей с помощью нейросети. А Чулпан Хаматовой пришлось пересматривать несколько десятков архивных интервью известного врача.

По словам актрисы, эта роль ей крайне близка. Ведь Чулпан Хаматова и сама занимается благотворительностью. Несколько лет подряд звезда театра и кино участвует в благотворительных акциях и подбивает своих коллег на свершение добрых дел.

В свои 44 года Чулпан Хаматова все еще эффектно появляется на красных дорожках кинопремьер. На этот раз актриса надела блистательный брючный костюм.

Однако из-под строгого пиджака виднелась весьма откровенная кружевная сорочка. Несмотря на пикантный образ Чулпан, многочисленная аудитория смогла по достоинству оценить внешний вид звезды.

Топ и приталенный пиджак только подчеркнули тонкую талию актрисы. Стоит отметить, что в последнее время Чулпан Хаматова выбирает достаточно рискованные наряды для светских мероприятий.

Поклонники звезды негодуют, что же стало с их кумиром. И почему Чулпан Хаматова начала выделяться из толпы.