44-летняя Хаматова разделась для красной дорожки

Чулпан Хаматова появилась на красной дорожке не просто так. Она представила фильм Оксаны Карас "Доктор Лиза" о легендарном враче и филантропе Елизавете Глинка, четыре года назад погибшей в авиакатастрофе.
Продюсеры фильма даже воссоздали голос усопшей с помощью нейросети. А Чулпан Хаматовой пришлось пересматривать несколько десятков архивных интервью известного врача.
По словам актрисы, эта роль ей крайне близка. Ведь Чулпан Хаматова и сама занимается благотворительностью. Несколько лет подряд звезда театра и кино участвует в благотворительных акциях и подбивает своих коллег на свершение добрых дел.
В свои 44 года Чулпан Хаматова все еще эффектно появляется на красных дорожках кинопремьер. На этот раз актриса надела блистательный брючный костюм.
Однако из-под строгого пиджака виднелась весьма откровенная кружевная сорочка. Несмотря на пикантный образ Чулпан, многочисленная аудитория смогла по достоинству оценить внешний вид звезды.
Топ и приталенный пиджак только подчеркнули тонкую талию актрисы. Стоит отметить, что в последнее время Чулпан Хаматова выбирает достаточно рискованные наряды для светских мероприятий.
Поклонники звезды негодуют, что же стало с их кумиром. И почему Чулпан Хаматова начала выделяться из толпы.
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