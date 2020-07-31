Стало известно об уходе Сергея Гармаша

Сенсационное сообщение об уходе Сергея Гармаша стало потрясением для других актеров. Никто не ожидал, что так случится.

Актер Сергей Гармаш объявил об уходе из театра "Современник", в котором прослужил много лет, в открытом письме. Сообщение актер направил в чат сотрудников культурного заведения. Артист признался, что это решение далось ему тяжело, однако "чудовищная ситуация" в театре подтолкнула его к этому шагу. "Кабинет Волчек (подразумевается Галина Волчек – бывший художественный руководитель театра. – Прим. ред.) был разрушен мгновенно", – объявил Сергей Гармаш.

Актер не смог смириться с тем, что стало происходить дальше. "Выпущены Диалоги, посвященные юбилею Победы, часть высказываний прозвучавших внутри них я иначе как кощунством, провокацией и даже преступлением назвать не могу. Потому что Победа и Великая Отечественная война есть факт истории, которым пронизана моя и не только моя жизнь, это мое кино, моя литература, на которой вырос и моя память (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – возмутился Сергей Гармаш.

"Это является святым и неприкосновенным – вспомните, с чего начинался "Современник", с "Вечно живых". Молодых артистов подтолкнул к этому худрук, а потом и отредактировал снятое. Их обнародовали от лица театра. А когда часть из вас возмутилась, вам просто закрыли рот, аппелируя к каким-то мнениям, внутри которых как аргумент были и суждения чиновников, осуществивших назначение", – высказался актер.

Сергей Гармаш высказал мнение о том, что идет "расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни". "Не могу поступить иначе, потому что помню все, что сказал у гроба Волчек. И если не могу это подтвердить и осуществить, я ухожу", – заключил артист.