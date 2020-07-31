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Стало известно об уходе Сергея Гармаша

Стало известно об уходе Сергея Гармаша

Сергей Гармаш. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сенсационное сообщение об уходе Сергея Гармаша стало потрясением для других актеров. Никто не ожидал, что так случится.
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Актер Сергей Гармаш объявил об уходе из театра "Современник", в котором прослужил много лет, в открытом письме. Сообщение актер направил в чат сотрудников культурного заведения. Артист признался, что это решение далось ему тяжело, однако "чудовищная ситуация" в театре подтолкнула его к этому шагу. "Кабинет Волчек (подразумевается Галина Волчек – бывший художественный руководитель театра. – Прим. ред.) был разрушен мгновенно", – объявил Сергей Гармаш.

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Актер не смог смириться с тем, что стало происходить дальше. "Выпущены Диалоги, посвященные юбилею Победы, часть высказываний прозвучавших внутри них я иначе как кощунством, провокацией и даже преступлением назвать не могу. Потому что Победа и Великая Отечественная война есть факт истории, которым пронизана моя и не только моя жизнь, это мое кино, моя литература, на которой вырос и моя память (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – возмутился Сергей Гармаш.

"Это является святым и неприкосновенным – вспомните, с чего начинался "Современник", с "Вечно живых". Молодых артистов подтолкнул к этому худрук, а потом и отредактировал снятое. Их обнародовали от лица театра. А когда часть из вас возмутилась, вам просто закрыли рот, аппелируя к каким-то мнениям, внутри которых как аргумент были и суждения чиновников, осуществивших назначение", – высказался актер.

Сергей Гармаш высказал мнение о том, что идет "расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни". "Не могу поступить иначе, потому что помню все, что сказал у гроба Волчек. И если не могу это подтвердить и осуществить, я ухожу", – заключил артист.

Автор: 31 июля 2020, 16:33 Источник: "Московский комсомолец" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Трудоголик Гармаш резко изменился

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