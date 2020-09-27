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Роль Доктора Лизы помогла Хаматовой стать более открытой: Я очень стеснительный человек

Роль Доктора Лизы помогла Хаматовой стать более открытой: Я очень стеснительный человек

Чулпан Хаматова. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Чулпан Хаматова исполнила роль Елизаветы Глинки в байопике "Доктор Лиза". Женщина погибла в 2016 году, когда сопровождала партию лекарств для госпиталя в Сирии.
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В жизни актриса и врач были довольно близки, и для звезды исполнить роль подруги было честью. В беседе с журналистами в рамках презентации картины на Patriki Film Festival артистка поделилась переживаниями по поводу работы.

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 Чулпан Наилевна Хаматова

Чулпан Наилевна Хаматова актриса театра и кино

Чулпан Хаматова отметила, что в жизни они с Елизаветой Глинкой очень разные. По словам актрисы, она стеснительный человек, которому комфортно только рядом с близкими людьми. Несмотря на профессию, звезда с трудом покидает зону комфорта и ей спокойнее "в своей ракушке".

А вот Доктор Лиза была другой. Она была импульсивным и открытым человеком. Когда Чулпан Хаматова входила в роль, на какое-то время ей удалось раскрыться и в обычной жизни. По словам актрисы, она даже начала беседовать с незнакомыми людьми, что совсем для нее несвойственно. Правда, потом расслабленность снова ушла. "Мне бы хотелось какой-то простоты, которая была у Лизы", – призналась артистка.

Актриса рада, что в фильме из Елизаветы Глинки не стали делать святую. Она показана, как обычная женщина, которая разрывается между работой и семьей. В этом Чулпан Хаматова ее прекрасно понимает. Звезда отметила, что испытывает невероятное чувство вины перед собственными детьми, когда уходит из дома. За все время она так и не смогла найти баланс между карьерой и домом.

Автор: 27 сентября 2020, 15:18 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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