"Я воспринимаю это как своеобразное общение": мать погибшего актера из "Физрука" пересматривает его фильмы

Звезда сериала "Физрук" скончалась 27 сентября 2017 года. Актеру Егору Клинаеву было всего 18 лет. В тот роковой день Егор стал свидетелем ДТП. Артист остановился, чтобы помочь пострадавшим. Клинаев вышел на дорогу, он не заметил машину, которая неслась на него. Актера не удалось спасти.

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