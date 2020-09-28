"Я воспринимаю это как своеобразное общение": мать погибшего актера из "Физрука" пересматривает его фильмы

Одной из последних работ Егора Клинаева стал сериал "Взрыв". В проекте он сыграл одного из центральных персонажей. 24 сентября лента станет доступна зрителю.
По словам мамы звезды сериала "Физрук" Наталии Клинаевой, видя сына на экране, она испытывает странные чувства. С момента трагедии прошло три года, однако боль утраты так никуда и не делась. Наталия пересматривает проекты с участием наследника. Женщине нравится, что ее мальчик живой и счастливый в кадре. Клинаева слушает голос любимого чада.
"Я воспринимаю это как своеобразное общение, то есть с удовольствием смотрю фильмы с Егором и с головой окунаюсь в сюжет", – призналась женщина.
Для близких Егора Клинаева его уход – это огромная трагедия. У звезды сериала "Физрук" есть младшая сестра Вера. В этом, 2020 году, девочка впервые отправилась в школу. Наталия считает, что Егор хотел бы видеть сестричку и родителей счастливыми.
Вероятно, маленькая Вера в будущем попробует свои силы в шоу-бизнесе. Если кроха захочет стать артисткой, родители не будут против.
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