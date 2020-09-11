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За исполнением следит помощник: стало известно о странных желаниях Олега Меньшикова

За исполнением следит помощник: стало известно о странных желаниях Олега Меньшикова

Олег Меньшиков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кастинг-директор с 15-летним стажем на условиях анонимности раскрыл внутреннюю кухню отечественной киноиндустрии. Женщина поделилась информацией об Олеге Меньшикове.
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Как оказалось, работа кастинг-менеджера не заканчивается на поиске актеров для проекта. Специалист принимает активное участие в съемках. Ассистент по артистам заботится о том, чтобы все находящиеся на площадке были довольны.

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 Олег Евгеньевич Меньшиков

Олег Евгеньевич Меньшиков актер, режиссер

Актеры – капризные существа. Часто звезды кино и сериалов требуют к себе особого отношения. Например, один популярный артист, имя которого не называется, требовал для себя отдельный туалет. Знаменитость не хотела, чтобы его унитазом пользовался кто-то еще.

Среди киношников ходят слухи, что знаменитый актер Олег Меньшиков просит, чтобы коллеги держали с ним дистанцию. К знаменитости может подходить только режиссер и оператор. Такие условия Меньшиков прописал в своем райдере. За исполнением странных желаний звезды следит директор актера.

Страшный сон для кастинг-менеджера – артист, который отказывается сниматься за сутки до начала съемок. Иногда актеры "слетают" по причине внезапной болезни, например.

"Есть такие, которые во время съемочного периода могут уйти в запой. Таких артистов все в тусовке знают, и уже режиссер решает, связываться с ним в проекте или нет", – отметил источник. Обычно, утвердив на работу артиста-алкоголика, режиссер терпит все его "закидоны".

Автор: 11 сентября 2020, 14:14 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник
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