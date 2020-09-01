Звезда фильма "Ворошиловский стрелок" рассекретила внебрачную дочь

Звезда фильма "Ворошиловский стрелок" женат на коллеге по цеху, актрисе Московского драматического театра Армена Джигарханяна Ольге Шевченко. Супруга подарила Алексею двух детей – Варвару и Василису.
По словам актера, этот брак давно трещит по швам. Отношения изжили себя. Сейчас Ольга и Алексей оформляют развод.
Полтора года назад у Шевченко появился третий ребенок. Дочь Ульяну знаменитости родила любовница. Артист признал малышку. "Это желанный ребенок", – подчеркнул Алексей.
Актер добавил, что от собственного ребенка никогда не откажется. Шевченко хотел дать внебрачной дочери свою фамилию, однако мама крохи воспротивилась этому.
"Я и скрывал ребенка только потому, что она маленькая", – заметила звезда кино и сериалов.
Отцовство делает Шевченко счастливым. Актер на многое готов ради детей. Для отпрысков он выстроил особняк в Московской области. Скоро Алексей возьмется за возведение второго дома. Большую часть времени актер проводит за городом. Детям, по словам знаменитости, полезно бывать на природе.
Звезда отечественного кино считает, что дочки важнее жен. По словам Алексея Шевченко, любовь к женщине – временное явление, а чувство к детям – нечто постоянное.
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