Шнуров разбил бутылку о голову известного артиста

Фильм снимали в Златоусте под Челябинском. Актер играл роль милиционера, а Сергей Шнуров был музыкантом Джоном. Ранее мужчины ни разу не виделись. И в один из вечеров артист решил познакомиться с популярным исполнителем.
Стоит отметить, это было еще в те времена, когда Алексей Шевченков крепко выпивал. Знаменитость взяла стакан водки и направилась к номеру солиста "Ленинграда". "Я плохо помню, что там случилось, если честно. В итоге нетрадиционно мы как-то познакомились", – отметил актер в программе "Судьба человека".
В пылу пьяной ссоры Сергей Шнуров разбил бутылку шампанского о голову Алексея Шевченкова. Их разняли и отправили отсыпаться. На следующий день съемки продолжились, и все старались сделать так, чтобы эти двое не пересеклись.
В итоге мужчины снова встретились спустя полгода. На этот раз их общение прошло более традиционно. "Сейчас с улыбкой вспоминаем ту ситуацию. Но хорошо, что я тогда не помер, а он не сел", – добавил Алексей Шевченков в эфире шоу "Судьба человека".
Актер также рассказал Борису Корчевникову, что раньше сильно выпивал и не умел останавливаться. От алкоголизма его спас Армен Джигарханян, который вместо того, чтобы уволить из театра, наоборот, завалил работой.
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