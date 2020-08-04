Анна Ардова привела к Андрею Малахову подросших детей

Звезда сериала "Одна за всех" появилась в студии ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Анна Ардова привела к шоумену Андрею Малахову подросших отпрысков.

Звезда отечественного кино воспитала двоих наследников. Дочку Софью Анна Ардова родила в 1996 году. Имя отца девочки артистка не называет. По слухам, избранник оставил знаменитость еще до рождения малышки, поэтому Софья носит фамилию матери.

В 2001 году звезда сериала "Одна за всех" стала мамой во второй раз. В браке с коллегой по цеху Александром Шавриным у артистки появился сын, которого назвали Антон. Интересно, что после развода родителей в начале 2017 года отпрыск пары остался жить с папой.

Как сообщил Антон в студии ток-шоу "Прямой эфир", проживать с отцом ему было просто удобнее, так как рядом была школа. Молодой человек подчеркнул, что с мамой у него всегда были хорошие отношения.

"Мне сказали психологи, что после 12 лет мальчиков надо оставлять с папой", – добавила Анна Ардова.

Также в эфире программы выяснилось, что Соня и Антон пошли по стопам знаменитой родительницы. Дети звезды решили продолжить актерскую династию.

По словам Анны Ардовой, в детстве ее дочка мечтала стать художником. С этим увлечением девочки связан один забавный момент, который артистка очень любит вспоминать. Как-то раз Анна Ардова примерила новый наряд и попросила тогда еще мужа Александра Шаврина дать оценку ее внешнему виду. "На что Соня в шесть или семь лет сказала мне из кухни: "Мам, вот скажи, кого ты спрашиваешь? Кто в доме художник?" – рассказала Андрею Малахову Анна Ардова.