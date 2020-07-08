Звезда сериала "Деффчонки" впервые стала мамой

В среду 8 июня появилась информация о том, что звезда сериала "Деффчонки" Таисия Вилкова впервые стала мамой. Весной актриса вышла замуж за своего коллегу Семена Серзина.

Что примечательно, о радостном событии сообщили не молодые родители, а их подруга – режиссер Оксана Карас. На личной странице в "Фейсбук" она написала, что накануне в семье артистов произошло важно событие. Имя новорожденной знаменитость не озвучила, однако тепло поздравила коллегу с прибавлением.

Как оказалось, Семен Серзин находился на съемках в Санкт-Петербурге, там его и застала радостная новость о рождении наследницы. Как отметила подруга звезды сериала "Деффчонки", молодой отец примчался в Москву "к своим принцессам" сразу же после смены.



Таисия Вилкова и Семен Серзин сыграли свадьбу в марте этого года. Несмотря на пандемию коронавируса, ребятам удалось попасть в ЗАГС и зарегистрировать отношения. Уже тогда появились слухи о том, что актриса находится в интересном положении, однако девушка никак не комментировала ситуацию.

Звезда сериала "Деффчонки" в личном блоге поделилась парой снимков со свадьбы. В качестве наряда актриса выбрала белое платье из легкой ткани с оборками, а волосы собрала в аккуратный пучок. Семен Серзин дополнил светлую рубашку лаконичным пиджаком. Коронавирус тоже наложил свой отпечаток на образы молодых – на многих фотографиях с торжества пара изображена в респираторах.