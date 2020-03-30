Нарушили карантин: звезда сериала "Деффчонки" о медовом месяце

Звезда сериала "Деффчонки" рассказала, как проходит ее медовый месяц. Таисия Вилкова и ее новоиспеченный супруг Семен Серзин вынуждены проводить его на карантине.

На днях Таисия Вилкова вышла замуж. Влюбленные расписались в одном из ЗАГСов Москвы, а после этого самоизолировались дома.

Звезда сериала "Деффчонки" подчеркнула, что они нарушили карантин всего на пару часов. Молодожены практически постоянно были в масках. Снимали медицинское изделие только для фото.

Пара отказалась от пышного торжества. "Мы волевым решением отказались от какого-либо празднования, даже маленького – волнительно было в первую очередь за родителей и других взрослых родственников", – написала Таисия Вилкова в личном "Инстаграм".

Поклонники поддержали решение артистки и режиссера. "Тася!!!!! Поздравлю! Вы крутаны!!❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", Обнимаю вас крепко❤️ будьте самыми счастливыми! И здоровыми! ❤️", "Поздравляю! Вот это да)) ❤️ Пусть счастливо и навсегда!", "Ура! Красивые какие! Счастливого совместного пути❣️", "Какие красивые! И платье 👌🏻", – поздравили звезду сериала "Деффчонки" и ее мужа подписчики.