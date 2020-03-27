Чумная свадьба: звезда сериала "Деффчонки" вышла замуж в маске

23-летняя актриса Таисия Вилкова и ее избранник театральный постановщик Семен Серзин зарегистрировали отношения в Тверском загсе Москвы. Стоит отметить, что пара решила сыграть свадьбу в знаковый для обоих день.

27 марта отмечается Международный день театра. Звезда фильма "Гоголь" выбрала в качестве наряда белое платье из легкой ткани с оборками. Волосы блондинка уложила в аккуратный пучок. Молодой человек дополнил светлую рубашку лаконичным пиджаком. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в образы молодых – на многих фотографиях с торжества пара запечатлена в респираторах.

Звезде молодежного сериала "Деффчонки" приписывали романы со многими коллегами по цеху. Ее замечали в компании то Павла Табакова, то Алексея Воробьева. Как сообщает телеграм-канал "НеМалахов", девушка находится в положении – именно беременность и послужила причиной свадьбы. Поэтому влюбленные решили не откладывать торжество, несмотря на пандемию.

Напомним, что многие знаменитости перенесли шумные вечеринки и праздники из-за коронавируса. Например, Орландо Блум не стал рисковать и отложил на неопределенный срок свадьбу со своей беременной возлюбленной певицей Кэти Перри. Бракосочетание было намечено на июнь 2020 года. Торжество должно было пройти в Японии.