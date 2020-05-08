Обнаженная звезда сериала "Клон" прикрыла интимные места простыней

Звезда сериала "Клон" порадовала поклонников архивным фото. Джованна Антонелли восхитилась работой стилистов.

Артистка нашла кадр фотосессии сделанной много лет назад. Звезда сериала "Клон" позирует обнаженной. Интимные места Джованна Антонелли прикрывает простыней.

"Мне понравилась эта находка. Что за волосы!" – похвалила работу парикмахера актриса в личном "Инстаграм".

Естественно, поклонники от редкого архивного снимка пришли в восторг. Знаменитость осыпали комплиментами в комментариях.

Отметим, что Антонелли, как и многие сейчас, самоизолировалась с семьей. У знаменитости трое отпрысков. Первенца, сына Пьетро, артистка родила от коллеги по цеху, звезды сериала "Клон" Мурилу Бенисиу. Наследнику звезд уже 14 лет. Младшие дети актрисы, близнецы Антония и София, появились от отношений актрисы с режиссером Леонарду Ногейра. Джованна и Леонарду вместе уже много лет, однако оформлять отношения официально не собираются.

До вспышки коронавирусной инфекции Джованна Антонелли активно снималась в кино и участвовала в рекламных проектах. Не так давно в эфир вышли следующие теленовеллы с участием артистки: "Правила игры" и "Второе солнце". Также звезда выпустила собственную линию одежды. Знаменитость придумывает наряды для всей семьи. Напомним, сериал "Клон" можно смотреть онлайн на видеосервисе КинопоискHD.