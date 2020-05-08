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Сериалы

Обнаженная звезда сериала "Клон" прикрыла интимные места простыней

Джованна Антонелли. Фото: instagram.com/giovannaantonelli/
Звезда сериала "Клон" порадовала поклонников архивным фото. Джованна Антонелли восхитилась работой стилистов.
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Артистка нашла кадр фотосессии сделанной много лет назад. Звезда сериала "Клон" позирует обнаженной. Интимные места Джованна Антонелли прикрывает простыней.

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"Мне понравилась эта находка. Что за волосы!" – похвалила работу парикмахера актриса в личном "Инстаграм".

Естественно, поклонники от редкого архивного снимка пришли в восторг. Знаменитость осыпали комплиментами в комментариях.

Отметим, что Антонелли, как и многие сейчас, самоизолировалась с семьей. У знаменитости трое отпрысков. Первенца, сына Пьетро, артистка родила от коллеги по цеху, звезды сериала "Клон" Мурилу Бенисиу. Наследнику звезд уже 14 лет. Младшие дети актрисы, близнецы Антония и София, появились от отношений актрисы с режиссером Леонарду Ногейра. Джованна и Леонарду вместе уже много лет, однако оформлять отношения официально не собираются.

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Публикация от Giovanna Antonelli (@giovannaantonelli)

До вспышки коронавирусной инфекции Джованна Антонелли активно снималась в кино и участвовала в рекламных проектах. Не так давно в эфир вышли следующие теленовеллы с участием артистки: "Правила игры" и "Второе солнце". Также звезда выпустила собственную линию одежды. Знаменитость придумывает наряды для всей семьи. Напомним, сериал "Клон" можно смотреть онлайн на видеосервисе КинопоискHD.

Автор: 8 мая 2020, 11:48 Источник: instagram.com ✓ Надежный источник

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