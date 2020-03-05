Бикович готов пожертвовать карьерой ради жены и ребенка

Беседуя с журналистами, артист отметил, что на данный момент одинок. В будущем он мечтает встретить хорошую девушку и создать с ней семью. Артист отметил, что у мужчины должны быть наследники.
По словам Милоша Биковича, у него нет особых амбиций, он не стремится кому-то что-то доказать, чего-то добиться или стать первым в чем-то. Артист просто-напросто хочет продолжать сниматься и совершенствоваться в профессии. В то же время Бикович готов пожертвовать работай ради близких.
"Моя цель – обеспечить себя жильем, которого пока нет", – отмечает звезда.
Напомним, 10 марта на Первом канале состоится премьера сериала "Магомаев". Главную роль в теленовелле сыграл Милош Бикович. В картине сербский актер не поет: открывает рот под фонограмму.
"И это, на мой взгляд, правильно: я не знаю таких актеров и певцов, которые смогли бы достойно перепеть Магомаева", – цитирует артиста "Комсомольская правда".
Милош Бикович открыл для себя творчество Муслима Магомаева только во время съемок. Артист считает, что каждая песня легендарного вокалиста по-своему красива, однако для себя он выделяет композицию, которая носит название "Мелодия".
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