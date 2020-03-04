В сериал "Властелин колец" пригласили актера из России

Максим Болдри подписал контракт с компанией Amazon на исполнение одной из ключевых ролей в сериале "Властелин колец", передает РИА Новости. Кого именно сыграет актер с русскими корнями, не сообщается.
В секрете держатся и детали сюжета сериала "Властелин колец". Лента расскажет о событиях, предшествовавших истории, знакомой поклонникам по оригинальной трилогии Джона Рональда Руэла Толкина и киноадаптации за авторством Питера Джексона.
Максим Болдри живет и снимается в Великобритании. До семи лет проживал в Москве и Варшаве. Актер свободно разговаривает на русском языке. После выхода на экраны фильма Кантемира Балагова "Дылда" он признался подписчикам в "Инстаграм", что гордится своими корнями. Примечательно, что именно под этим сообщением многие комментаторы, узнавшие о приглашении Максима Болдри на съемки сериала "Властелин колец", оставили поздравления.
О картине известно немного. Изначально предполагалось, что в центре повествования окажется молодой Арагорн. Насколько авторы остались верны своей задумке, станет ясно после выхода ленты.
Пока известны планы на выпуск одного сезона. Не исключено, что в случае кассового успеха создатели продлят сериал "Властелин колец".
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