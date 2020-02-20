Актер из "Властелина колец" впервые стал отцом

Американский актер Элайджа Вуд впервые стал отцом. Возлюбленная Метте-Мари Конгсвед подарила звезде ребенка. Пол и имя наследника пока не раскрываются.
О предстоящем пополнении в семье стало известно летом прошлого года. В июле папарацци засняли супругов во время прогулки по улицам Лос-Анджелеса. На опубликованных снимках можно разглядеть у Конгсвед округлившийся живот.
Напомним, Элайджа Вуд прославился благодаря роли хоббита Фродо Бэггинса в серии фильмов "Властелин колец". Кроме того, он сыграл в таких проектах, как "Факультет", "Город грехов" и "Добрый сынок", сообщает сайт VSE42.ru.
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