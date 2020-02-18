"Посматривают искоса и крутят пальцем у виска": звезда сериала "Филатов" о работе с Бондарчуком и своем герое

Максим Лагашкин признался, что сниматься в ситкоме было очень легко. Вокруг не было случайных людей – только знатоки своего дела. Коллегой артиста по площадке стал Федор Бондарчук, исполняющий главную роль. "У него чувство партнерства на высоте, а это главное в создании любой сцены", - отметил актер из сериала "Филатов".
Артист впервые сотрудничал с Марией Ароновой. По словам Максима, у них сразу наладился контакт: не пришлось долго обсуждать совместные сцены, все получалось по щелчку. "С Юлей Топольницкой, которая играет мою жену Риту, тоже все складывалось легко. Не было мук творчества", – добавил Лагашкин.
В целом на площадке сериала "Филатов" царила добрая атмосфера. По признанию артиста, даже если с утра он был не в духе, настроение менялось, как только переступал порог съемочного павильона.
В сериале "Филатов" Максиму Лагашкину досталась роль стоматолога Славика. Персонажу артиста слегка за 40, но он все еще немного ребенок. Славик профессионал своего дела, однако во всем, что не касается работы, слишком наивен.
"Все со стороны на него посматривают искоса и крутят пальцем у виска. Славик, конечно, взрослый мужчина, но совершенно инфантильный", – говорит о своем герое Лагашкин в беседе с StarHit.
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