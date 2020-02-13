Немного мешают живот и бока: Аронова задирает ноги до головы

В продолжении ленты о спортсменах знаменитость вновь сыграла тренера по фигурному катанию. На съемках первой части ей даже пришлось сесть на шпагат.
Интересно, что невероятную растяжку Мария Арона не считает достижением. По словам актрисы, ее мышцы пластичны благодаря генетике.
"Могу и ногу поднять вверх до самой головы. Только некоторые части тела стали мне мешать: живот, бока", – призналась звезда фильма "Лед-2".
Артистка посетовала, что весит больше, чем ей хотелось бы. Не так давно она советовалась с доктором. Медик пояснил знаменитости, что учитывая возраст – 47 лет и рост – 168 сантиметров, приемлемый для нее вес – 80 килограммов. К сожалению, Мария Аронова пока не вписывается в озвученные врачом цифры.
Звезда призналась, что следить за фигурой ей пока сложно. "Проблема в том, что ем после спектакля, ложусь спать поздно. И этот сбитый график при моем неправильном обмене веществ такой вес и дает", – цитирует Марию Аронову Wday.ru.
Добавим, что совсем скоро поклонники смогут увидеть артистку в новом сериале телеканала СТС "Филатов". Звезда появится в роли очаровательного секретаря Лоры Палны. Персонаж Марии Ароновой является правой рукой главного героя – доктора Андрея Филатова – первоклассного гинеколога. Роль женского врача досталась Федору Бондарчуку.
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