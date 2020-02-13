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Сериалы

Немного мешают живот и бока: Аронова задирает ноги до головы

Мария Аронова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
14 февраля на больших экранах появится фильм режиссера Жоры Крыжовникова "Лед-2". Запоминающуюся роль в картине исполнила актриса Мария Аронова.
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В продолжении ленты о спортсменах знаменитость вновь сыграла тренера по фигурному катанию. На съемках первой части ей даже пришлось сесть на шпагат.

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Интересно, что невероятную растяжку Мария Арона не считает достижением. По словам актрисы, ее мышцы пластичны благодаря генетике.

"Могу и ногу поднять вверх до самой головы. Только некоторые части тела стали мне мешать: живот, бока", – призналась звезда фильма "Лед-2".

Артистка посетовала, что весит больше, чем ей хотелось бы. Не так давно она советовалась с доктором. Медик пояснил знаменитости, что учитывая возраст – 47 лет и рост – 168 сантиметров, приемлемый для нее вес – 80 килограммов. К сожалению, Мария Аронова пока не вписывается в озвученные врачом цифры.

Звезда призналась, что следить за фигурой ей пока сложно. "Проблема в том, что ем после спектакля, ложусь спать поздно. И этот сбитый график при моем неправильном обмене веществ такой вес и дает", – цитирует Марию Аронову Wday.ru.

Добавим, что совсем скоро поклонники смогут увидеть артистку в новом сериале телеканала СТС "Филатов". Звезда появится в роли очаровательного секретаря Лоры Палны. Персонаж Марии Ароновой является правой рукой главного героя – доктора Андрея Филатова – первоклассного гинеколога. Роль женского врача досталась Федору Бондарчуку.

13 февраля 2020, 13:51
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