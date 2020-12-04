Нанесли серьезные увечья: звезду "Кухни" задержали за жуткое избиение

Как удалось выяснить журналистам, 7 ноября актер российских сериалов отдыхал в баре с друзьями. В разгар вечера к компании присоединились незнакомцы. Кирилл Мелехов и его приятели не нашли общий язык с новенькими.
Случилась крупная ссора, которая переросла в драку. Один из посетителей ночного заведения получил серьезные увечья. У мужчины травмировано лицо, он будет находиться на больничном как минимум месяц. Кирилла Мелехова задержали правоохранители.
Напомним, Кириллу Мелехову 33 года. В 2010 году он окончил РАТИ-ГИТИС. Артист снимался в сериалах "Кухня", "Глухарь", "Мылодрама", "Анатомия убийства", "Вы все меня бесите" и других.
Как писали "Дни.ру", ранее в травмопункте оказалась звезда картины "Бумер" Яна Шивкова. Женщину привез к медикам личный водитель. У артистки было разбито лицо.
Доктора оказали Шивковой помощь и отпустили домой. В ситуации будет разбираться полиция – предположительно звезда "Бумера" могла стать жертвой насилия.
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