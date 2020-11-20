Звезда сериала "Кухня" госпитализирована с коронавирусом

По ее словам, сейчас легкие поражены на 30 процентов и диагностирована пневмония. За последние две недели она прошла через жуткий кашель, тяжелые спазмы в мышцах, боли в костях и грудной клетке. Температура тела продолжает держаться на уровне 38 градусов до сегодняшнего дня.
Елена Ксенофонтова рассказала, что за ней смотря отличные врачи. Есть небольшая отдышка, врачи стараются уйти от антибиотиков и лечат гормональными препаратами. По ее состоянию сильно бьют тяжелые лекарства. Актриса утверждает, что коронавирус сильно сказывается на психике: она впадает в апатию, в "нехороший пофигизм", болезнь "выматывает все силы".
Напомним, многие звезды шоу-бизнеса уже перенесли накрывший планету вирус. На прошлой неделе столичную больницу уже покинул оправившийся Сергей Светлаков. Как и актриса, он первое время пытался вылечиться дома, однако состояние резко ухудшилось.
Также, выяснилось, что в числе заболевших оказалась и Диана Гурцкая. Сообщается, что у нее заболевание протекает в легкой форме, несмотря на потерю обоняния.
Закрыв глаза на все риски, певец Валерий Меладзе даже посетил больных коронавирусом в "красной зоне" одной из столичных больниц. Он хотел помочь людям хотя бы своим присутствием и поддержкой.
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