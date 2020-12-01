Актера Лыкова забрали от жены прямо в день рождения

Личный праздник звезда сериала "Гранд" провела вдали от близких. Александр Лыков не смог отметить день рождения с семьей.

30 ноября популярному актеру исполнилось 59 лет. Журналистам удалось связаться с его женой Аллой. Сам Лыков трубку не брал.

"В семь утра его уже забрали на работу, у Александра сегодня съемки сериала", – сказала избранница звезды.

На площадке Лыкова поздравили коллеги. Творческий коллектив вручил актеру икону Александра Невского и большой букет.

Как оказалось, знаменитость не любит праздновать дни рождения. Лыков предпочитает проводить их на съемках. Впрочем, он с большим удовольствием читает сообщения с поздравлениями от поклонников и коллег. Для Александра и его близких главный подарок – это доброта, счастье, помощь, поддержка и забота.

Как писали "Дни.ру", Александр Лыков состоит в браке уже более 35 лет. С любимой избранницей Аллой артист вырастил двоих детей. Первенец пары, дочь Екатерина, появилась в 1985-м. Сын Матвей родился в 1987 году. Младший наследник актера живет во Франции. За рубежом Матвей сделал карьеру манекенщика.

По словам Лыкова, секрет крепких отношений – взаимное желание людей быть друг с другом. По словам актера, за прочность брака ответственны оба партнера.