Звезда сериала "Зачарованные" разбилась в Мексике

Знаменитость рухнула с лестницы. По словам Роуз Макгоуэн, она заработала перелом, читая о результатах выборов президента в Америке.
Сейчас звезда сериала "Зачарованные" находится в Мексике. Актриса заметила, что в этой стране помощь медика обошлась ей всего 250 долларов. Макгоуэн добавила, что в родной Калифорнии за эти же услуги с нее взяли бы десять тысяч долларов. Артистка считает, что США – не страна свободы, а земля завышенных цен.
Также в личном "Инстаграм" Роуз Макгоуэн показала снимок из госпиталя. Актриса запечатлена на больничной койке. Одна рука звезды сериала "Зачарованные" загипсована.
В комментариях к публикации актриса объяснила причину своего пребывания в Мексике. По словам знаменитости, в этой стране долгие годы жил ее отец. В Сан-Мигель-де-Альенде у Роуз живут родственники.
Макгоуэн покинула США, чтобы душевно исцелиться. Звезда сериала "Зачарованные" добавила, что пребывание на чужбине пошло ей на пользу.
Как писали "Дни.ру", ранее Роуз Макгоуэн публично поругалась с коллегой по теленовелле Алиссой Милано. Знаменитости повздорили из-за политики и движения #MeToo.
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