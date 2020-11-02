Отлично отметил Хэллоуин: звезда турецких сериалов скрывалась от полиции на лодке

Артист посетил закрытую вечеринку в честь Хэллоуина. Джан Яман и другие гости праздника наплевали на ограничения связанные с пандемией коронавируса. Толпа веселилась, несмотря на установленный в Стамбуле комендантский час.
Далеко за полночь в заведение ворвалась полиция. Звезде турецких сериалов пришлось побегать от представителей власти. Джану Яману удалось скрыться от блюстителей порядка на катере. По некоторым данным, актер романтических комедий не хотел попасть на страницы таблоидов. К слову, его старания оказались тщетны.
Как удалось выяснить турецким журналистам, в свой дом в Бебеке Джан Яман приехал в 04:50 утра. Комментировать случившееся с ним ночью артист отказался.
Напомним, Джан Яман прославился благодаря сериалу "Ранняя пташка". В картине артист сыграл главную мужскую роль. За работу в романтической теленовелле актер получил "Арабский Оскар".
Отметим, что Джан Яман не единственная турецкая знаменитость, которая игнорирует правила, обязательные в условиях пандемии. Так звезда сериала "Великолепный век" Мерве Болугур была оштрафована за отказ носить маску. Артистке придется заплатить в казну своей страны 1800 лир – это примерно 17 тысяч рублей. Актриса своей вины не признает. Болугур заявила, что опасности для других людей не представляет, так как не приближается к ним.
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