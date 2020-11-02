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Сериалы
Отлично отметил Хэллоуин: звезда турецких сериалов скрывалась от полиции на лодке

Отлично отметил Хэллоуин: звезда турецких сериалов скрывалась от полиции на лодке

Джан Яман. Кадр из "Дела сердечные" (2014)
Звезда турецких романтических комедий отлично отметила Хэллоуин. Джан Яман был вынужден убегать от стражей порядка.
прочитано 201 раз

Артист посетил закрытую вечеринку в честь Хэллоуина. Джан Яман и другие гости праздника наплевали на ограничения связанные с пандемией коронавируса. Толпа веселилась, несмотря на установленный в Стамбуле комендантский час.

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Далеко за полночь в заведение ворвалась полиция. Звезде турецких сериалов пришлось побегать от представителей власти. Джану Яману удалось скрыться от блюстителей порядка на катере. По некоторым данным, актер романтических комедий не хотел попасть на страницы таблоидов. К слову, его старания оказались тщетны.

Как удалось выяснить турецким журналистам, в свой дом в Бебеке Джан Яман приехал в 04:50 утра. Комментировать случившееся с ним ночью артист отказался.

Напомним, Джан Яман прославился благодаря сериалу "Ранняя пташка". В картине артист сыграл главную мужскую роль. За работу в романтической теленовелле актер получил "Арабский Оскар".

Отметим, что Джан Яман не единственная турецкая знаменитость, которая игнорирует правила, обязательные в условиях пандемии. Так звезда сериала "Великолепный век" Мерве Болугур была оштрафована за отказ носить маску. Артистке придется заплатить в казну своей страны 1800 лир – это примерно 17 тысяч рублей. Актриса своей вины не признает. Болугур заявила, что опасности для других людей не представляет, так как не приближается к ним.

Автор: 2 ноября 2020, 16:37 Источник: azra.ba ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Ирина Геннадьевна
Ответить
Помогите пожалуйста! На прошлой неделе скончался мой супруг-инвалид, а я сейчас осталась с двумя маленькими детьми на руках. Дома совсем нет денег, нет еды и не во что одеть детей сейчас, когда сильно похолодало. Родственников у нас нет. Прошу всех неравнодушных о помощи! У меня есть карта Сбера 2202 2019 0902 8082 (Ирина Геннадьевна). Даже сто рублей на хлеб и макароны будут неоценимой пoддержкой с вашей стороны. Заранее спасибо всем, и храни вас Бог!
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