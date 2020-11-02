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Сериалы
Актер и певец Александр Асташенок о снятом с эфира Первого канала сериале

Актер и певец Александр Асташенок о снятом с эфира Первого канала сериале "Гадалка": Дело не в заговоре и не в рейтинге

Александр Асташенок. Фото: legion-media.ru
Александр Асташенок – выпускник первой "Фабрики звезд" и экс-солист группы "Корни", которому удалось сделать неплохую кинокарьеру. Окончив в 2010 году актерский факультет ГИТИСа, вокалист снялся в двух десятках популярных проектов: "Закрытая школа", "Папа в законе", "Кровавая барыня" и других. "Дни.ру" удалось пообщаться с Александром. Артист рассказал, какие из картин с его участием так и не увидели свет, почему отпуск он предпочитает проводить в Крыму. Также Асташенок прокомментировал судьбу второго сезона сериала "Гадалка".
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"Дни.ру": Первый канал показал только семь из 16 серий "Гадалки", после чего картину сняли с эфира. Руководство канала отказалось комментировать ситуацию. Что-то известно о причинах случившегося?

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Звезды сериала "Гадалка" в шоке от поступка Первого канала

А.А: Я не знаю в чем причина. Лично я не в курсе абсолютно, потому что мое дело маленькое: я актер, мое дело сниматься. Скорее всего, в курсе только сами производители сериала. Я уверен, что дело совершенно ни в каких-то заговорах и не в рейтингах совсем. Дело в каких-то определенных позициях канала, на мой взгляд. Что это за позиции – мы не знаем.

Я знаю точно, что первый сезон прошел с большим успехом. У него была очень большая доля. Доля – это то, какой процент людей смотрит тот или иной контент в данный момент времени. У второго сезона тоже все начиналось очень хорошо. В любом случае много раз у себя в соцсетях писал и еще раз скажу, что команда, все люди, которые работали над вторым сезоном, работали от всей души, от чистого сердца. И нам ни секунды не жаль, что мы сняли такой замечательный сериал, такую замечательную историю.

"Дни.ру": "Гадалка", на Ваш взгляд, понравилась зрителю?

А.А: Да, я считаю, что понравилась. Мне кажется, не было бы принято решение о втором сезоне, если бы им не понравился вообще материал. Сложно судить о вкусах людей в принципе. Особенно сегодня, когда век контента, век, когда любой человек может взять в руки телефон. Еще раз повторюсь, мы снимали наш сериал от всего сердца, от всей души. Уверен, что сериал "Гадалка" недооценен в каком-то смысле. На эту тему надо будет делать отдельное интервью.

"Дни.ру": Какие-то другие проекты с Вашим участием оставались на полке, так и не увидев свет? Если да, то, какие чувства Вы при этом испытывали?

А.А: У меня есть один такой проект. Называется "Наполеон и Жозефина". Это не исторический проект. Это проект о современных людях. В их жизни сложились некие обстоятельства, которые дают нам право их так называть.

Сложные чувства, потому что, когда у тебя главная мужская роль и ты вкладываешь все, все свое нутро вынимаешь и вкладываешь в этот проект, и, вдруг, оказывается, что сериал идет на полку, причем на длительный срок. Какие-то разборки между продюсерами и каналом. Я точно не знаю. Это по слухам, которые доносились до меня. Это очень сложно для меня как для актера переживать. Дико жаль, что такой материал лег на полку. Я надеюсь, что однажды зрители увидят этот сериал и оценят по достоинству.

"Дни.ру": Главная героиня сериала "Гадалка", Люся, обладает сверхъестественными способностями. Вы верите, что в реальности есть люди, которые наделены экстрасенсорным даром?

А.А: Среди моих знакомых были и есть люди, которые говорят о том, что у них есть такие способности. Я лично не присутствовал никогда ни при каких сеансах, потому что я всего этого избегаю по своим причинам. У меня нет основания им не верить. Но в тоже время верить и относиться к этому утвердительно тоже не могу, потому что у меня есть железное правило: то, во что человек верит, то с ним и случается. Условно говоря, если человек хочет что-то, видит это, тянется к этому, то с ним и происходит. Мы, люди, созданы свободными, свободными в воле выбора, в том числе, чтобы с нами происходили те или иные потусторонние вещи.

"Дни.ру": Судя по соцсетям, карантин Вы провели с пользой – работали над новым музыкальным проектом. Уже можете рассказать, какой сюрприз приготовили поклонникам?

А.А: Основной проект, над которым мы с моими друзьями музыкантами работали, – это питерский рок-мюзикл. Он был написан одним человеком в Питере. Над этим мюзиклом мы больше года работали. В проекте приняло участие огромное количество очень крутых музыкантов: Вячеслав Бутусов, Светлана Сурганова, артист Юрий Гальцев и много других. Половина питерского рок-клуба, мне кажется. Большая честь работать над этим материалом. Ничего больше сказать не могу. Как только генеральный продюсер и автор мюзикла выпустит в свет какую-то информацию об этом материале, обязательно расскажу.

Что касается конкретно себя – я готовлю один сюрприз поклонникам. Он будет связан с конкретно моим творчеством. Но об этом я расскажу в своих соцсетях.

"Дни.ру": После частичного открытия границ многие поехали на зарубежные курорты, которые из-за пандемии были недоступны, а Вы выбрали отечественный Крым. Это был семейный отдых? Как провели время?

А.А: Такой выбор по нескольким причинам. В этом году особенно не хотелось никуда ехать, потому что пандемия не заканчивалась, она просто затихала, и испытывать судьбу не хотелось, не имело никакого смысла. Вторая причина – мы очень любим Крым, потому что моя жена крымчанка. Каждый новый приезд в Крым – это новые краски, новые события, новые знакомства. Несмотря ни на что, это всегда отличный отдых.

Автор: 2 ноября 2020, 15:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

СТС начал работу сразу над семью сериалами: "Кухня. Война за отель", "СеняФедя", "Ивановы-Ивановы" и другие

комментарии

Ответить:

Ирина Геннадьевна
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Помогите пожалуйста! На прошлой неделе скончался мой супруг-инвалид, а я сейчас осталась с двумя маленькими детьми на руках. Дома совсем нет денег, нет еды и не во что одеть детей сейчас, когда сильно похолодало. Родственников у нас нет. Прошу всех нерaвнодушных о помощи! У меня есть карта Сбера 2202 2019 0902 8082 (Ирина Геннадьевна). Даже сто рублей на хлеб и макароны будут неоценимой поддержкой с вашей стороны. Заранее спасибо всем, и храни вас Бог!
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