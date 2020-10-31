Затяжная депрессия: звезда "Папиных дочек" не справляется с последствиями тяжелой болезни

Экс-артистка многосерийной киноленты "Папины дочки" стала очередной жертвой коронавирусной инфекции. Девушка несколько недель подряд страдала от подавленного состояния.
Дарья Мельникова была уверена, что постоянная тревога и стресс пройдут вместе с вирусом. Однако депрессивное настроение только усугубилось. Теперь актриса пытается привлечь публичный интерес к данной проблеме и обезопасить крайне эмоциональных граждан.
Если верить словам Мельниковой, то сейчас ее ментальное состояние еще хуже, чем физическое. На протяжении всей болезни она испытывала апатию, которая и переросла в затяжную депрессию.
Вероятно, такое состояние актрисы связано с отсутствием близких людей. Дарье пришлось изолироваться от двух сыновей и мужа, чтобы не притащить заморскую заразу в дом. Сначала ей было весело: Мельникова наслаждалась спокойствием и тишиной. Но через несколько дней артистка почувствовала себя одинокой и начала паниковать.
Многочисленная аудитория решила поддержать Дарью. Поклонники прокомментировали новую публикацию звезды и посоветовали пройти курс терапии у профессионалов.
"Затяжная депрессия может выбить вас из привычной жизни. Обратитесь к психологу. Возможно понадобится помощь психотерапевта", – встревоженно написали пользователи.
Сама же Мельникова пока не отреагировала на заботу посторонних, а только добавила, что безумно рада возвращению обоняния. Ведь несколько недель подряд актриса не слышала запаха и не чувствовала вкуса.
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