Близкие сообщили о смерти заразившейся коронавирусом звезды сериалов

Информацию о кончине знаменитости подтвердила его дочь Холли. По ее словам, Джонни Лиз болел последние 14 дней.
Актер сериалов получил положительный тест на COVID-19 за 24 часа до кончины. В день смерти Лиза госпитализировали. У звезды случился сердечный приступ. Джонни Лизу было 78 лет.
Как сообщила журналистам Холли, ее отец был замечательным человеком. "Его действительно все любили. Даже его бывшая жена, которая сегодня со мной, моя мама. Я не знаю, что еще сказать. Я оцепенела, просто не могу собраться с мыслями в эту минуту", – сказала наследница знаменитости. Сейчас семья британского актера готовится к похоронам.
Напомним, Джонни Лиз родился в британском городе Йорк 31 декабря 1941 года. Впервые на экране актер появился в 1982 году. Дебют звезды состоялся в ситкоме "Открыто круглосуточно", в эпизодической роли.
Широкую известность артист получил, снявшись в сериале "Улица коронации", где играл Гарри Клейтона. Также Джонни Лиза знают как Неда Гловера в сериале "Ферма Эммердейл".
Как писали "Дни.ру", российская актриса театра и кино Алиса Гребенщикова заразилась COVID-19. Об этом звезда сообщила в личных соцсетях. По словам актрисы, параллельно у нее диагностировали двустороннюю пневмонию.
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