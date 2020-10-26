Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей

После неожиданного исчезновения вскрылись неизвестные факты о Кабаевой
"Поздравляю с дочкой!": счастливая Высоцкая показала ребенка
"Тяжело": как живет оставшаяся в одиночестве после смерти Марка Захарова дочь
Сделано заявление о разводе Собчак и Богомолова: Хуже, чем Виторган
партнеры
Понедельник
26 октября
Лента новостей
17:31
Жесткое задержание демонстрантов в Минске попало на видео
17:24
Избранница Жигунова встречала гостей с подбитым глазом
17:20
Поргина заговорила об отъезде за границу
16:55
Меган Макрл пытается удалить откровенное видео со своим участием из Сети
16:38
"Это сильно ударило по мне": как Меладзе бросил известную певицу
16:36
"Я не хотела знать, что я бесплодна и мое сердце может остановиться": звезда сериала "Эмили в Париже" сообщила о раке
16:26
Эксперт предрек скорое поражение Лукашенко: С каждым днем слабее
16:21
"Глобальные перемены": Кожевникова сделала заявление после пропажи
16:14
Тарасова бросила мужа умирать: откровение соперницы
15:56
"Сейчас открываю правду": Любовь Успенская рассказала о зверском убийстве после ссоры с дочкой
15:53
Близкие сообщили о смерти заразившейся коронавирусом звезды сериалов
15:37
С сыном Сафронова случилось ужасное в туалете: Весь аэропорт был в красных лужах
15:18
Неблагодарный сын-алкаш плюнул на умирающую от рака Светличную
15:17
Политолог о разговоре Лукашенко с главой Госдепа: США полностью разочаровались в Тихановской
15:08
В Кремле отказались помочь Лукашенко в подавлении "общенациональной забастовки"
15:05
Звезду сериала "Универ" жестоко избили на глазах у сына
14:59
Изменившаяся Салтыкова напугала россиян внешним видом
14:37
В Раменском после гибели управлявшего квадроциклом ребенка возбудили уголовное дело
14:37
62-летняя Ольга Зарубина сообщила о беременности: Суррогатных матерей я не приемлю
14:35
Отец Ивана Урганта намекнул на измены молодой возлюбленной: Нет ничего ужаснее, чем вранье
14:34
"Тебе не стыдно?!": пышка из "Дома-2" обвинила Бузову в наглой лжи
14:26
Не только дочка: "сестричка" Началовой показала необычного сына
14:12
Зачем Лукашенко понадобилось переговорить с главой Госдепа США
14:03
Джанабаева призналась в сильных чувствах к известному актеру
14:00
В Москве ужесточили правила поездок на метро из-за коронавируса – все подробности
13:58
Житель Подмосковья госпитализирован со следами пыток утюгом
13:47
"Он арестован": молодой любовник Штурм угодил в тюрьму
13:44
Показавшая волнительные изгибы Арзамасова стала копией Пугачевой
13:36
Школьница из Челябинска ударила ножом подростка в ходе ссоры
13:09
"Тут явный регресс": Анна Хилькевич вынуждена кормить подросшую дочь с ложечки
13:08
Под Красноярском при ДТП с фурой погибли 4 человека
13:05
Жена Жигунова прекрасно приняла Заворотнюк
12:59
На Украине подвели итоги местных выборов: Для партии Зеленского все очень грустно
12:57
"Постоянные склоки": Бузова раскрыла правду об отношениях с Манукяном
12:50
Политолог оценил вероятность гражданской войны в Белоруссии: Лукашенко рискует каждый день
12:48
Стебунов оказался на больничной койке с переломанным позвоночником
12:35
"Разве вы не видите, история повторяется": Маркл предрекли печальную участь принцессы Дианы
12:25
В Петербурге убили преподавательницу вуза и отрезали ей палец
12:22
Возвращение Натальи Ветлицкой на сцену обернулось грандиозным провалом
12:08
Знаменитая красавица-актриса объявилась после бесследного исчезновения
11:52
Заслужила: могила Скобцевой утонула сразу после похорон
11:42
"Ждите меня": Асмус рассказала о тоске по Охлобыстину
11:40
Володин рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в Госдуме
11:31
Власти Белоруссии о первом дне "общенациональной забастовки": Попытка раскачать ситуацию провалилась
11:28
"Без тебя дальше": Алсу заподозрили в разладе с мужем
11:05
"Сейчас меня просто трясет": беременная звезда "Деффчонок" сообщила о самочувствии
10:59
В центре Москвы таксиста обстреляли из травматического пистолета
10:44
Коронавирус в России побил суточный рекорд: заболели 17,3 тысячи человек
10:44
На фоне слухов об алкоголизме и побоях Татьяна Овсиенко написала завещание
10:44
Путин поблагодарил Госдуму за напряженную работу
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Слышны взрывы: в Белоруссии народ жестко разогнали после ультиматума Тихановской
"Даже не позвонил": Конкин оставил сына с переломанным позвоночником
Политолог: Власть готова открыть огонь по протестующим белорусам
Тихановская объявила о начале "общенациональной забастовки": Режим теряет власть
Назван преемник Александра Лукашенко
Ученые раскритиковали власть Белоруссии: Осуждено на деградацию и крах
Сериалы
Близкие сообщили о смерти заразившейся коронавирусом звезды сериалов

Близкие сообщили о смерти заразившейся коронавирусом звезды сериалов

Фото: pixabay.com
Британский актер Джонни Лиз скончался в больнице. Ранее у звезды сериалов диагностировали COVID-19.
прочитано 1130 раз

Информацию о кончине знаменитости подтвердила его дочь Холли. По ее словам, Джонни Лиз болел последние 14 дней.

ПО ТЕМЕ

"Трагедия разделила мою жизнь на две части": пронзительная речь Ефремова в суде

Подпись могли подделать: новый поворот в деле с исчезнувшим имуществом неизлечимо больной дочки Баталова

Актер сериалов получил положительный тест на COVID-19 за 24 часа до кончины. В день смерти Лиза госпитализировали. У звезды случился сердечный приступ. Джонни Лизу было 78 лет.

Как сообщила журналистам Холли, ее отец был замечательным человеком. "Его действительно все любили. Даже его бывшая жена, которая сегодня со мной, моя мама. Я не знаю, что еще сказать. Я оцепенела, просто не могу собраться с мыслями в эту минуту", – сказала наследница знаменитости. Сейчас семья британского актера готовится к похоронам.

Напомним, Джонни Лиз родился в британском городе Йорк 31 декабря 1941 года. Впервые на экране актер появился в 1982 году. Дебют звезды состоялся в ситкоме "Открыто круглосуточно", в эпизодической роли.

Широкую известность артист получил, снявшись в сериале "Улица коронации", где играл Гарри Клейтона. Также Джонни Лиза знают как Неда Гловера в сериале "Ферма Эммердейл".

Как писали "Дни.ру", российская актриса театра и кино Алиса Гребенщикова заразилась COVID-19. Об этом звезда сообщила в личных соцсетях. По словам актрисы, параллельно у нее диагностировали двустороннюю пневмонию.

Автор: 26 октября 2020, 15:53 Источник: Daily Star ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Зачем Лукашенко понадобилось переговорить с главой Госдепа США
На Украине подвели итоги местных выборов: Для партии Зеленского все очень грустно
Политолог оценил вероятность гражданской войны в Белоруссии: Лукашенко рискует каждый день
Власти Белоруссии о первом дне "общенациональной забастовки": Попытка раскачать ситуацию провалилась

Шоу-бизнес

"Это сильно ударило по мне": как Меладзе бросил известную певицу
"Глобальные перемены": Кожевникова сделала заявление после пропажи
Тарасова бросила мужа умирать: откровение соперницы
"Сейчас открываю правду": Любовь Успенская рассказала о зверском убийстве после ссоры с дочкой

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Шоу-бизнес

Полиция схватила друзей-предателей вдовы и больной дочери Баталова

Паре предъявлено обвинение в мошенничестве
Политика

Власти Белоруссии о первом дне "общенациональной забастовки": Попытка раскачать ситуацию провалилась

Оппозиционеры потерпели неудачу
Шоу-бизнес

С сыном Сафронова случилось ужасное в туалете: Весь аэропорт был в красных лужах

Парень оконфузился
Политика

На Украине подвели итоги местных выборов: Для партии Зеленского все очень грустно

Журналист о результатах "Слуги народа"

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 26 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года
Как пережить ретроградный Меркурий? Советы от Василисы Володиной
Гороскоп на сегодня, 23 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Лукашенко помолодевший": Артема Дзюбу высмеяли за смену имиджа
Врачи говорят об операции: фигуристке Медведевой поставили страшный диагноз
"Инвалид-фигурист": Ягудин распластался на полу в церкви
Народ набросился на Плющенко и Рудковскую: Захапали чужую заслугу

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+