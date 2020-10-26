"Ничего не понимаю": Гребенщикова о смертельном недуге

Пандемия коронавируса так или иначе затронула каждого человека. Кто-то переболел в тяжелой в форме, кто-то бессимптомно. Некоторые смогли избежать инфицирования, но потеряли значительную часть дохода.
Если вынести за скобки звезд первого эшелона, то артистам в сложившихся обстоятельствах пришлось крайне тяжело. Во время первого локдауна театры и концерты попали под временный запрет. Даже в настоящее время индустрия развлечений находится в коме.
Актриса театра и кино Алиса Гребенщикова заявила о том, что она пополнила ряды заразившихся COVID-19. Звезде не повезло: помимо коронавируса у нее была диагностирована двусторонняя пневмония.
Знаменитость рассказала в своем "Инстаграме" о том, как протекала болезнь. По словам Гребенщиковой, поначалу ей было очень тяжело, артистка могла лишь лежать в кровати. Позже стало проще и она смогла выходить на балкон, чтобы дышать свежим воздухом.
При всей сложность ситуации Гребенщикова старается не падать духом. Получается с переменным успехом, призналась она. "И смеюсь я в эти дни только на фотографиях. Ну, и когда с Алексисом шалим. Ничего я не понимаю пока", – написала артистка под свежим постом.
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