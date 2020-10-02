Все по 300 рублей: режиссер скандального сериала "Чики" о последних деньгах

Во многих интервью режиссер признавался, что поставил все, что у него было, на российский сериал "Чики". По мнению Эдуарда Оганесяна, картина с самого начала подавала надежды и заставляла верить в светлое будущее.
Разработка скандальной кинокартины длилась около шести лет. За это время мужчина успел потратить все свои сбережения и научиться удовлетворять первичные потребности с минимальными затратами.
Напомним, сериал "Чики" рассказывает зрителям о жизни трех весьма эксцентричных проституток, мечтающих заработать на "новую жизнь" и отойти от своих дел. Оказалось, что для Эдуарда Оганесяна эта работа была крайне важна.
Дело в том, что режиссер вынашивал задумку более пяти лет. Вероятнее всего, копил деньги перед съемками сериала в столь непростое время.
"Плотная работа велась последние три года. Часто бывало такое, что у меня оставалось в кармане 300 рублей. В такие моменты я понимал, что рыпаться нельзя", – откровенно заявил Эдуард.
Огонесян считает себя самым удачливым человеком, так как ему предоставилась возможность довести проект до конца и заработать приличные суммы. Режиссеру даже приходилось соглашаться на съемки второсортных рекламных роликов, чтобы "прокормить" свой личный проект.
В такие моменты Эдуард не думал о собственной выгоде. Постановщик просто шел к цели, жертвуя своим здоровьем и накопленными сбережениями.
Режиссер признался, что никогда не стремился понравиться большинству, поэтому сериал "Чики" получился честным и настолько близким к суровой реальности.
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