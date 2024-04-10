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Среда 10 апреля

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В Госдуме хотят ограничить проценты по займам у МФО

В Госдуме хотят ограничить проценты по займам у МФО

Предельная ставка по займам "до зарплаты" с июля 2019 года составляла 1% в день или 365% годовых. С 1 июля 2023 года Банк России уменьшил лимит до 0,8% в сутки или 292% в год.

Суть предложения

Предельная сумма задолженности по договору займа сроком до года с учетом штрафов, пеней и других платежей — 130%. Когда долг достигает этого предела, начисления прекращаются.

Некоторые МФК привлекают клиентов выгодными акциями и хорошим сервисом. Один из вариантов — взять первый займ без процентов и получить деньги на карту после одобрения заявки.

Депутаты Государственной думы предлагают сильнее снизить планку по ставке. Автором выступил председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его мнению, рассмотреть снижение ставок по микрозаймам можно уже в 2024 году. Главный критерий — разумность со стороны потребителей финансовых услуг.

Уже с 1 июля 2023 года максимальные размеры ставок и предельный размер переплаты по займам будут снижены. Регуляторные меры помогут уменьшить долговую нагрузку заемщиков.


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10 апреля 2024, 11:35
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Состоялось вручение ежегодной бизнес-премии "Компания / Персона года"

Состоялось вручение ежегодной бизнес-премии "Компания / Персона года"
2 апреля 2024 года на площадке Российского Союза Промышленников и предпринимателей состоялось вручение ежегодной бизнес-премии "Компания|Персона года". Это уникальное мероприятие для делового сообщества больше четверти века отмечает успехи Компаний и Персон, демонстрируя реальные результаты их деятельности и коммуникаций, которые оцениваются обществом как значимые. На вечере собрались лучшие представители делового сообщества России.

Доля контрафактного табака на Урале возросла в 1,3 раза

Доля контрафактного табака на Урале возросла в 1,3 раза
Согласно отчету Национального научного центра компетенций (ННЦК), объем нелегальной табачной продукции на Урале составил 10,3%. При этом доля контрафактного табака увеличилась в 1,3 раза, а количество российских пачек с признаками подделки – в 4 раза, по сравнению со II-III кварталами прошлого года. Эти данные были представлены на круглом столе «Нелегальный оборот табачной и никотиносодержащей продукции в УрФО: влияние на экономику и меры для решения проблемы», проведенном журналом «Эксперт – Урал» при поддержке портала «Стоп нелегальный табак».

Нейросеть Kandinsky для "Балтики"

Нейросеть Kandinsky для "Балтики"
Мастерство пивоварения вдохновляет не только людей. Команда "балтийцев" разработала первую рекламу безалкогольного пива в России, созданную с помощью искусственного интеллекта – нейросети Kandinsky* от Сбера. Креативный проект посвятили обновленной рецептуре безалкогольной "Балтики 7". «Рекламу придумала нейросеть, вкус создали профессионалы» – слоган рекламной кампании.

Концертная программа "Золотые хиты Германа Витке" в КЗ "Москва"

Концертная программа "Золотые хиты Германа Витке" в КЗ "Москва"
27 марта в КЗ "Москва" состоится концертная программа "Золотые хиты Германа Витке" – яркое ностальгическое шоу, которое невозможно пропустить. В мероприятии примут участие артисты-друзья Германа Витке, исполняющие песни на его стихи: Леонид Агутин, Анжелика Варум, Лариса Долина, Александр Буйнов, А-Студио, Ирина Дюкова, Александр Добронравов, Алсу, Зара, Сергей Крылов и другие.

Эксперты Pocket Option назвали направления для долгосрочных инвестиций

Эксперты Pocket Option назвали направления для долгосрочных инвестиций
Инвестирование – это стратегический подход к управлению капиталом с целью долгосрочного прироста стоимости активов. Выбор правильных направлений для долгосрочных инвестиций имеет критическое значение для достижения финансовых целей. Рассмотрим некоторые из популярных направлений и их плюсы с минусами. Внимание! Не является инвестиционной рекомендацией.

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