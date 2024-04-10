В Госдуме хотят ограничить проценты по займам у МФО

Предельная ставка по займам "до зарплаты" с июля 2019 года составляла 1% в день или 365% годовых. С 1 июля 2023 года Банк России уменьшил лимит до 0,8% в сутки или 292% в год.



Суть предложения

Предельная сумма задолженности по договору займа сроком до года с учетом штрафов, пеней и других платежей — 130%. Когда долг достигает этого предела, начисления прекращаются.

Некоторые МФК привлекают клиентов выгодными акциями и хорошим сервисом. Один из вариантов — взять первый займ без процентов и получить деньги на карту после одобрения заявки.

Депутаты Государственной думы предлагают сильнее снизить планку по ставке. Автором выступил председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его мнению, рассмотреть снижение ставок по микрозаймам можно уже в 2024 году. Главный критерий — разумность со стороны потребителей финансовых услуг.

Уже с 1 июля 2023 года максимальные размеры ставок и предельный размер переплаты по займам будут снижены. Регуляторные меры помогут уменьшить долговую нагрузку заемщиков.