В Кремле наградили лауреатов премии "Марка №1 в России"

Организаторы премии удивили зрителей новым форматом – народным караоке.



14 декабря в Кремлевском дворце состоялась церемония вручения национальной премии "Марка №1 в России".

В номинации "Телеграмм-канал" победу завоевал SHOT со своим проектом SHOT Проверка. В его рамках проводятся расследования на потребительском рынке. Канал выявляет нарушения и, таким образом, информирует потребителей о качестве предоставляемых товаров и услуг, а бизнесу помогает выстроить доверительные отношения с клиентами.

"SHOT Проверке удалось победить, потому что это самый честный проект, с этикой абсолютной прозрачности, – считает генеральный директор объединенной редакции LIFE и SHOT Денис Арапов. – Мы не просто проект, мы платформа соучастия, на которой контент создается вместе с нашими подписчиками, с нашими читателями. Мы все сторонники и делаем одно большое дело".

"Людям очень долго не хватало искренности, в том числе и в блогосфере, в интернете, в СМИ, – добавляет ведущая проекта SHOT Проверка Люся Александрова. – И мы даем аудитории то, что ей нужно. А именно правду, даже если она не всегда красивая и вкусно пахнет.

В номинации "Радиостанция" победу одержало "Новое радио". Никита Никитин, ведущий и продюсер "Нового радио": "Нам удалось стать первыми, потому что мы делаем качественные продукты и отбираем только лучшие треки. У нас команда настоящих профессионалов, мы устраиваем стадионные концерты, вручаем благотворительные премии. Поэтому аудитория и оценила нас так высоко, назвав лучшими".

В новой для премии номинации "Функциональное питание (коктейли)" победил бренд ED Smart. Впервые коктейли ED Smart, производством которых занимается компания NL International, появились в 2003 году и за это время помогли миллионам людей сформировать привычки правильного питания. Роман Товстик, один из основателей компании NL International, рассказывает: "Как производитель мы отмечаем два основных тренда. Во-первых, россияне все больше интересуются вопросами сохранения здоровья и правильного питания. Многие стали понимать, что еда – это не просто жиры, белки и углеводы, а функциональная составляющая нашей полноценной жизни, источник здоровья и энергии. Поэтому спрос на продукты для поддержания здоровья ­– активные добавки, витамины и функциональное питание ­– растет год от года. Во-вторых, сегодня важна экономия времени. Темп жизни современного человека подталкивает его к выбору готовых решений, которые позволят сократить время на приготовление пищи, но оставят ее полезной".

В номинации "Пятновыводитель" победило средство для чистоты и гигиены бренда BiMAX. Генеральный директор НЭФИС КОСМЕТИКС Дина Лаврикова: "Ситуация на рынке постоянно меняется: растет конкуренция, меняются потребности покупателей. Поэтому каждый год мы запускаем большое количество новинок, адаптируем систему продаж, вводим новые производственные участки. В этом году мы стали лучшими, потому что предложили нашим любимым покупателям не только новые пятновыводители линейки BiMAX, но и жидкий утюг – уникальное средство, которое помогает в поездке разгладить одежду без применения привычного утюга".

В номинации "Печатное издание" победила газета "Комсомольская правда". 24 мая 2025 года издание отметит свой столетний юбилей. Заместитель главного редактора газеты "Комсомольская правда" Павел Садков: "Ситуация в медиабизнесе меняется непрерывно, и на каждую "Комсомолка" реагирует моментально. У нас есть прекрасный сайт, своя радиостанция в FM-диапазоне, мы присутствуем во всех соцсетях, а газета "Комсомольская правда" ­– самая тиражная в России".

В номинации "Интернет-СМИ" победила "Газета.ру". Ирина Сигова, главный редактор: "Нам уже 25 лет, и мы всегда готовы к новому, тем более, что требования читателей меняются. Более востребованным, например, становится видеоконтент. Хотя, конечно, желание получить информацию максимально оперативно и с эксклюзивными подробностями тоже никуда не уходит".

В номинации "Банк (для малого и среднего бизнеса)" победил ВТБ. Вице-президент, начальник управления "Интернет-банк" Александр Александров: "Уходящий год принес нам множество вызовов. Прежде всего в сфере импортозамещения. Мы успешно на этот вызов ответили, что помогло нам и поможет в дальнейшем быть технологически независимым от других стран. Это очень и очень важно".

Организаторы премии на этот раз удивили зрителей новым форматом – народным новогодним караоке. Каждый гость стал активным участником шоу, исполняя свои любимые песни вместе с артистами.

На сцену вышли: Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Валерия, Надежда и Григорий Кадышевы, Mia Boyka, Galibri&Mavik, Зара, Александр Панайотов, Артём Качер, Дэя, Дмитрий Колдун, Марк Тишман, группа "ПЯТЕRO", Макс Лидов, Родион Газманов, Те100стерон, Аслан Шукаша, Виктор Дорин, Gazan, Группа "Сентябрь", Екатерина Деева, Этери Бериашвили, театр эстрадной песни "Мечта", творческий коллектив современной хореографии "Ангажемент", танцевальный проект DanceMarka, школа танцев "Джига Дрыга", студия спортивного танца "Феерия", развивающее пространство PODIOMA, федеральная сеть танцевальных студий ROYALKIDS, студия танца Татьяны Галеты, танцевальная студия Connect Studio и многие другие.