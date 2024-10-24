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Четверг 24 октября

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В петербургской капелле выступит известный трубач Вадим Эйленкриг

В петербургской капелле выступит известный трубач Вадим Эйленкриг

Программа под названием "Привет, Луи", – редкая возможность услышать джаз в его исполнении.

Знаменитый трубач Вадим Эйленкриг и его ансамбль Eilenkrig Crew 25 октября 2024 года дадут концерт в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. Концерт под названием "Привет, Луи!" – это редкая возможность услышать традиционный джаз от российского хедлайнера современной инструментальной музыки.

"Вадим Эйленкриг, бесспорно, занимает флагманские позиции не только в джазовом жанре, но и гораздо шире, в рамках всего академического музыкального пространства. В последние годы фокус музыканта сместился в сторону авторской музыки, что повлекло за собой изменения и в составе коллектива, и в звучании. Музыкальный материал приобрел новые концептуальные формы. Но, как у любого большого артиста, источниками вдохновения и развития всегда были и остаются великие мастера всех времен, визионеры и первопроходцы, вознесшие свое музыкальное ремесло в ранг искусства. Для трубачей, импровизаторов и джазменов такой бесспорной фигурой является Луи Армстронг", – отмечают организаторы концерта.

Сам Вадим Эйленкриг, говоря о своем кумире, ссылается на слова американского барабанщика-виртуоза Джина Крупы: "Каков бы ни был стиль джазового музыканта, он не сыграет и 32 тактов, не отдав музыкальной дани Луи Армстронгу. Все сделал Луи, и сделал первым".

Eilenkrig Crew в компании специальных гостей выйдут на сцену Капеллы, чтобы доказать этот тезис.

В программе – знаменитые джазовые стандарты “Summertime” и “Mack the Knife”, а также хиты самого Луи Армстронга, среди которых и "Очи черные", и “Life in the Pink Сolour”, многим также известная благодаря словам и исполнению Эдит Пиаф.

Вадим Эйленкриг – российский трубач, педагог, ведущий авторской передачи "Клуб “Шаболовка, 37”" на телеканале "Россия-Культура", продюсер, заслуженный артист Республики Татарстан, обладатель премии "Музыкант года" по версии "Радио Jazz". Вместе с ним в квинтете выступают Дмитрий Илугдин (рояль, клавишные), Армен Мкртычян (бас), Александр Родовский (гитара) и Виталий Эпов (барабаны).

Концерт является частью Большого международного фестиваля Чайковского – "Чайковский. Перезагрузка", который реализуется фондом "Мост искусств" с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного президентским фондом культурных инициатив, а также при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга и администрации Тихвинского района Ленинградской области.

Разрешено для детей старше 6 лет (6+)

Шоу-бизнес в Telegram

24 октября 2024, 16:51
Фото: Максим Мармур / менеджмент Вадима Эйленкрига
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