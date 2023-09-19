Ищем IKEA в России: от "серого" импорта до OZON

Варианты покупки продукции IKEA в России, включая маркетплейсы вроде OZON, заказы посредством серого импорта или поиск альтернативных брендов, которые работают в стране официально.

Скандинавский бренд Икеа, один из флагманов по поставкам домашнего текстиля, предметов интерьера и мебели, пользовался спросом у россиян. Более того, шведская корпорация запустила на территории страны несколько производств, а также заключила эксклюзивные контракты на поставки с нашими фабриками.



Под давлением обстоятельств и следуя внутренней политике, руководство IKEA приняло решение заморозить деятельность в России. Однако это не значит, что найти товары бренда нельзя. Где их искать, и к чему стоит быть готовым?

Маркетплейсы

Серый импорт

Альтернативные бренды

Маркетплейсы

После объявления об уходе и прекращении торговли через сеть фирменных магазинов, IKEA продала большой объем продукции (миллионы единиц) отечественным маркетплейсам. Вплоть до сегодняшнего дня потребители до сих пор могут заказывать товары скандинавского бренда у крупных федеральных ритейлеров, включая OZON.

Конечно, стоит быть готовым к сокращенному ассортименту, но некоторые позиции все еще реально заказать с доставкой до двери.

Серый импорт

Альтернативное решение – поиск ритейлера, который закупает продукцию Икеа посредством серого импорта, доставляя товары из дружественных стран. Цены на товары в этом случае наверняка будут выше, чем в фирменных магазинах бренда несколькими годами ранее, но учитывая конкуренцию среди поставщиков, наценки не выглядят шокирующими.

Отметим, однако, что сроки поставки товаров, особенно не слишком популярных, могут отбить желание что-либо покупать. Также при покупке через посредников стоит уточнить условия гарантийного обслуживания, возврата и обмена.

Альтернативные бренды

Наконец, практичным решением может стать поиск альтернативных брендов, которые также производят товары для дома, от текстиля до декора. Один из них – Togas. В каталоге производителя представлен ассортимент товаров аналогичного стиля и качества. Найти продукцию бренда можно на уже упомянутой площадке OZON.

Также вы можете найти продукцию фабрик, которые ранее сотрудничали с IKEA, а после ухода компании с российского рынка начали поставлять продукцию уже под собственным брендом. Это касается, к примеру, мебели для спальни, текстиля и многих других позиций в каталоге. Конечно, продукцию выпускают уже без контроля со стороны скандинавских экспертов, но зато цены на аналогичные товары могут быть ниже, чем раньше.