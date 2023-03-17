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Пятница 17 марта

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Зачем нужен и где применяется геотекстиль

Зачем нужен и где применяется геотекстиль

Геотекстиль нашел широкое применение не так давно, однако, из-за своих эксплуатационных качеств этот материал успел стать незаменимым во многих сферах, включая строительство дорог, монтаж дренажных систем, прокладку коммуникаций, сельскохозяйственную деятельность.

Особенности материала

Существует несколько видов материала в зависимости от исходного сырья и метода производства. Как правило, геотекстиль производят из синтетических полимеров (хотя есть геотекстиль из природного сырья) нетканым или тканым методом.

Каждая разновидность отличается своим сроком службы, устойчивостью к агрессивным средам, пропускной способность. Последнее качество, способность геотекстиля пропускать воду и воздух в одном или нескольких направлениях, как раз и отличает его от других укрывных материалов.

В большинстве случаев геотекстиль, в зависимости от разновидности, используют в качестве разделительного или барьерного, реже – в качестве укрывного материала.

Фото: пресс-служба

Сфера применения

Строительство. Геотекстиль используют для разделения разных слоев сыпучих материалов и грунтов при строительстве дорог, фундаментов, парковок и так далее. Качественный и долговечный материал, подобранный с учетом нагрузки, заметно повышает срок службы дорожных покрытий и других конструкций.

Садовая и сельскохозяйственная деятельность. Если пленка полиэтиленовая не пропускает воду и воздух, то геотекстиль пропускает и то, и другое (зависит от разновидности). Поэтому он считается практичной альтернативой герметичным пленкам, например, при монтаже теплиц. Его также используют в качестве защитного барьера от сорняков.

Дренажные системы. Геотекстиль может выполнять функцию барьерной защиты или фильтра. В том числе при монтаже дренажных систем, которые реже засоряются и лучше справляются с возложенными на них задачами, если во время укладки было использовано геотекстильное волокно.

Фото: пресс-служба

Ландшафтный дизайн. В последние годы геотекстильные материалы активно используются при укладке дорожек, строительстве площадок, малых архитектурных форм, искусственных водоемов.

Это далеко не полный список сфер, в которых применяется геотекстиль. Его можно назвать по-настоящему универсальным материалом. Однако при выборе геотекстиля стоит учитывать исходное сырье и метод производства, так как от этого зависит срок службы материала и другие эксплуатационные характеристики.

17 марта 2023, 17:26
Фото: пресс-служба

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