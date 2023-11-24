Путешествие сквозь века: Театр Марии Киселевой представит новый спектакль на воде "Сказ о русских берегах"

Со 2 по 8 января 2024 года в спортивном комплексе "Динамо" на Водном стадионе в Москве пройдет премьера музыкального спектакля на воде трехкратной олимпийской чемпионки Марии Киселевой "Сказ о русских берегах".



В основе спектакля — путешествие во времени и пространстве: из глубины веков в современность. Зрители побывают в разных городах и эпохах, познакомятся с важными этапами становления нашей страны.

В главных ролях грандиозной новогодней премьеры выступят именитые спортсмены: 3-кратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко, 2-кратная олимпийская чемпионка Влада Чигирева, 2-кратная чемпионка мира Майя Дорошко, 5-кратная чемпионка мира среди юниоров Анна Удовик.

Действие будет разворачивается в трех пространствах – на сцене, на воде и в воздухе. Над проектом работают талантливые сценаристы, композиторы, художники, режиссеры, хореографы и тренеры, профессиональные спортсмены по синхронному плаванию, прыжкам в воду, флайборду, а также цирковые и хореографические коллективы, молодые актеры и музыканты.

Место проведения: Дворец спорта "Динамо" на Водном стадионе, Ленинградское ш., 39, стр. 5, Москва.

Даты: 2– 8 января

Начало сеансов: 11:00, 14:00, 17:00

Билеты: https://www.ticketland.ru/sportivnye-kompleksy/vodnyy-stadion-dinamo/skaz-o-russkikh-beregakh/

Подробнее на сайте Театра Марии Киселевой: http://mk-teatr.ru/