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Пятница 24 ноября

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В столичном VK Stadium состоится премьера новогоднего шоу в уникальном формате "Мульт и Елка"

В столичном VK Stadium состоится премьера новогоднего шоу в уникальном формате "Мульт и Елка"

Главными героями представления станут самые популярные персонажи студии "Союзмультфильм" и блогер-миллионник Милана Хаметова.

Москвичей и гостей новогодней столицы ждут 32 шоу, которые пройдут с 27 декабря по 7 января включительно для родителей и детей от 0 до 12 лет. Официальная ёлка киностудии "Союзмультфильм" представит новый, объединяющий поколения формат. У родителей появится возможность познакомить детей с любимыми мультгероями детства — Винни-Пухом, Попугаем Кешей, Вовкой из Тридевятого царства и другими, а юные зрители будут рады увидеть любимого блогера Милану Хаметову, общая аудитория которой в соцсетях составляет более 12 миллионов подписчиков.

Оба поколения по достоинству оценят технологическое совершенство шоу "Мульт и Елка" на стыке медиа, интерактива и спецэффектов. Дополнят впечатление зрелищные музыкальные номера с воссозданными с помощью нейросети голосами персонажей "Союзмультфильма", акробатическими трюками, танцами и воздушными полетами артистов под крышей.

Полностью погрузиться в новогодние приключения героев шоу позволят передовые технические возможности VK Stadium, которая является одной из крупнейших площадок Москвы. При покупке билетов каждый зритель получит прямой обзор сцены, а цена в VIP-сектор с обслуживанием по меню не поднимется выше 4500 рублей, что является абсолютной редкостью для московских высокобюджетных новогодних шоу.

Фото: VK Stadium

Многофункциональное, интерактивное, оснащенное по последнему слову техники пространство VK Stadium полностью соответствует высоким мировым требованиям проведения концертов, спортивных и игровых шоу. Важным преимуществом для гостей станет городская подземная парковка, расположенная на Балтийской улице напротив центрального входа в зал, где можно будет оставить автомобиль на время шоу.

Сюжет шоу "Мульт и Елка" основан на уникальном формате "распаковки", где с каждым новым уровнем повествования герои будут преображаться за счёт приобретенных знаний. События развернутся вокруг главного героя, обыкновенного мальчика, который станет обладателем необычного приложения, однако его любопытная сестра откроет подарок первой, и внезапно окажется внутри гаджета.

Чтобы выручить сестру, мальчику предстоит погрузиться в виртуальные миры и примерить на себя образы их обитателей, среди которых будут и герои "Союзмультфильма". Проводником в цифровом пространстве выступит блогер Милана Хаметова, которая поможет главному герою обрести супер-способности, сделать правильный выбор и спасти свою сестру до того, как часы пробьют полночь.

Рассчитанная на семейную аудиторию история "Мульт и Елка" научит дружбе, доброте и доверию, а также поможет маленьким зрителям стать ближе со своими родителями, братьями и сестрами и лучше понимать друг друга.

"Давай вместе!" – так звучит слоган "Союзмультфильма" и это очень соответствует духу и смыслу представления, которое рассказывает о настоящей дружбе и любви, для которых нет преград, – отметила председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, – шоу "Мульт и Елка" представит уникальное многомерное сказочное пространство, созданное благодаря совмещению интересного сюжета, актуальных технологий, хореографии, декораций, мультимедиа, классики отечественной анимации, ну и, конечно же, таланта творческой группы и актеров проекта. Представление позволит полностью погрузиться в эмоции, которыми непременно захочется потом поделиться с друзьями и близкими. Это действительно очень объединяющий проект".

"Наше шоу призвано доказать, что и родителям, и детям может быть одинаково интересно на одном и том же событии. Технологическое оснащение площадки VK Stadium позволит удивить даже тех зрителей, которые уже посетили все ключевые столичные новогодние представления, и им есть, с чем сравнить, — подчеркнул генеральный продюсер шоу "Мульт и Елка" Никита Смирнов, — а стоимость билетов при высоком бюджете шоу и его качестве приятно порадует родителей, чьи расходы на развлечения в новогодний сезон сильно возрастают".

Официальный сайт: https://mult-elka.ru/
24 ноября 2023, 12:15
Фото: VK Stadium

Путешествие сквозь века: Театр Марии Киселевой представит новый спектакль на воде "Сказ о русских берегах"

Путешествие сквозь века: Театр Марии Киселевой представит новый спектакль на воде "Сказ о русских берегах"
Со 2 по 8 января 2024 года в спортивном комплексе "Динамо" на Водном стадионе в Москве пройдет премьера музыкального спектакля на воде трехкратной олимпийской чемпионки Марии Киселевой "Сказ о русских берегах". В основе спектакля — путешествие во времени и пространстве: из глубины веков в современность.

BRICS+ Fashion Summit: новая эра модной индустрии

BRICS+ Fashion Summit: новая эра модной индустрии
С 28 ноября по 2 декабря Москва примет BRICS+ Fashion Summit и станет глобальной площадкой для дискуссий профессионалов индустрии моды со всего мира. BRICS – сокращение, состоящее из первых букв названий пяти стран с быстроразвивающейся экономикой: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.

Создатели "Мульт и Елка" в VK Stadium представили тизер шоу с блогером Миланой Хаметовой

Создатели "Мульт и Елка" в VK Stadium представили тизер шоу с блогером Миланой Хаметовой
В коротком ролике главная героиня готовится к событию вместе с популярными персонажами студии "Союзмультфильм" Концепт анимационного тизера погружает зрителя в волнительный процесс подготовки к празднику.

Зрители шоу "Елка телеканала Карусель" в Крокусе получат шанс стать звездами телевизионного эфира

Зрители шоу "Елка телеканала Карусель" в Крокусе получат шанс стать звездами телевизионного эфира
Впервые шоу будет транслироваться на телеканале "Карусель", а съемка телеверсии будет проходить 25 декабря 2023 года. Лишь в этот день каждому зрителю выпадет возможность попасть в кадр и увидеть себя по телевизору после Нового года! Съёмка проводится на протяжении всех сеансов, но в сокращённую телевизионную версию войдут не все сцены масштабного зрелища — насладиться представлением в полном объеме смогут лишь зрители в зале.

"Елка телеканала Карусель" в Крокусе подарит незабываемый новогодний праздник всем поклонникам российской анимации

"Елка телеканала Карусель" в Крокусе подарит незабываемый новогодний праздник всем поклонникам российской анимации
В одном сказочном сюжете объединятся очаровательные Царевны, жители Простоквашино, милый Лунтик с друзьями, неугомонные Волк и Заяц из "Ну, погоди!", весёлые обитатели "Дракошии", доброе семейство Оранжевых коров и любознательный Умка! Всех знакомых персонажей соберёт на сцене Crocus City Hall лидер индустрии семейных развлечений – продюсерский центр "Седьмая Радуга". Шоу пройдут с 23 декабря 2023 года по 7 января 2024 года. Посмотрев шоу "Елка телеканала Карусель" в Крокусе, юные зрители и их родители смогут узнать, как появляются любимые мультфильмы.

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