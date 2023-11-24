В столичном VK Stadium состоится премьера новогоднего шоу в уникальном формате "Мульт и Елка"

Главными героями представления станут самые популярные персонажи студии "Союзмультфильм" и блогер-миллионник Милана Хаметова.



Москвичей и гостей новогодней столицы ждут 32 шоу, которые пройдут с 27 декабря по 7 января включительно для родителей и детей от 0 до 12 лет. Официальная ёлка киностудии "Союзмультфильм" представит новый, объединяющий поколения формат. У родителей появится возможность познакомить детей с любимыми мультгероями детства — Винни-Пухом, Попугаем Кешей, Вовкой из Тридевятого царства и другими, а юные зрители будут рады увидеть любимого блогера Милану Хаметову, общая аудитория которой в соцсетях составляет более 12 миллионов подписчиков.

Оба поколения по достоинству оценят технологическое совершенство шоу "Мульт и Елка" на стыке медиа, интерактива и спецэффектов. Дополнят впечатление зрелищные музыкальные номера с воссозданными с помощью нейросети голосами персонажей "Союзмультфильма", акробатическими трюками, танцами и воздушными полетами артистов под крышей.

Полностью погрузиться в новогодние приключения героев шоу позволят передовые технические возможности VK Stadium, которая является одной из крупнейших площадок Москвы. При покупке билетов каждый зритель получит прямой обзор сцены, а цена в VIP-сектор с обслуживанием по меню не поднимется выше 4500 рублей, что является абсолютной редкостью для московских высокобюджетных новогодних шоу.

Многофункциональное, интерактивное, оснащенное по последнему слову техники пространство VK Stadium полностью соответствует высоким мировым требованиям проведения концертов, спортивных и игровых шоу. Важным преимуществом для гостей станет городская подземная парковка, расположенная на Балтийской улице напротив центрального входа в зал, где можно будет оставить автомобиль на время шоу.

Сюжет шоу "Мульт и Елка" основан на уникальном формате "распаковки", где с каждым новым уровнем повествования герои будут преображаться за счёт приобретенных знаний. События развернутся вокруг главного героя, обыкновенного мальчика, который станет обладателем необычного приложения, однако его любопытная сестра откроет подарок первой, и внезапно окажется внутри гаджета.

Чтобы выручить сестру, мальчику предстоит погрузиться в виртуальные миры и примерить на себя образы их обитателей, среди которых будут и герои "Союзмультфильма". Проводником в цифровом пространстве выступит блогер Милана Хаметова, которая поможет главному герою обрести супер-способности, сделать правильный выбор и спасти свою сестру до того, как часы пробьют полночь.

Рассчитанная на семейную аудиторию история "Мульт и Елка" научит дружбе, доброте и доверию, а также поможет маленьким зрителям стать ближе со своими родителями, братьями и сестрами и лучше понимать друг друга.

"Давай вместе!" – так звучит слоган "Союзмультфильма" и это очень соответствует духу и смыслу представления, которое рассказывает о настоящей дружбе и любви, для которых нет преград, – отметила председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, – шоу "Мульт и Елка" представит уникальное многомерное сказочное пространство, созданное благодаря совмещению интересного сюжета, актуальных технологий, хореографии, декораций, мультимедиа, классики отечественной анимации, ну и, конечно же, таланта творческой группы и актеров проекта. Представление позволит полностью погрузиться в эмоции, которыми непременно захочется потом поделиться с друзьями и близкими. Это действительно очень объединяющий проект".

"Наше шоу призвано доказать, что и родителям, и детям может быть одинаково интересно на одном и том же событии. Технологическое оснащение площадки VK Stadium позволит удивить даже тех зрителей, которые уже посетили все ключевые столичные новогодние представления, и им есть, с чем сравнить, — подчеркнул генеральный продюсер шоу "Мульт и Елка" Никита Смирнов, — а стоимость билетов при высоком бюджете шоу и его качестве приятно порадует родителей, чьи расходы на развлечения в новогодний сезон сильно возрастают".