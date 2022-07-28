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Пресс-релизы
Церемония награждения международной премии "Лотос" состоится 31 июля

Церемония награждения международной премии "Лотос" состоится 31 июля

Премия "Лотос" состоится уже в шестой раз.
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Торжественная церемония вручения наград телевизионной международной премии "Лотос" состоится в воскресенье, 31 июля. В Golden Palace (3-я ул. Ямского Поля, 15) пройдет светский раут, во время которого назовут победителей. Также запланирована развлекательная программа. На сцену выйдут звезды эстрады.

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В праздничном концерте примут участие народный артист России Гия Гагуа, музыкант и певец Андрей Алексин, группа "Воровайки", певец и танцор Антон Зацепин, солист группы "Премьер-министр" Антон Наумов, финалистка шоу "Большая перемена" Анжелика Кузьмова, шоумен Андрей Якиманский и другие. Ведущая церемонии – телевизионный эксперт и клинический психолог Евгения Береза.

В 2022 году премия "Лотос" пройдет в шестой раз. С каждым годом проект становится более популярным. Церемонию награждения смогут увидеть все россияне – от Калининграда до Камчатки, поскольку премия стала телевизионной.

Фото: пресс-служба

"Лотос" поддерживает успешных бизнесменов, бренды, талантливых личностей, а также компании, развивающие свои амбициозные проекты и смелые идеи, несмотря на возникающие сложности. Цель премии – поощрение лучших из лучших.

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Фото: кадр YouTube
28 июля 2022, 12:18
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Церемония награждения международной премии "Лотос" состоится 31 июля

Она пройдет в Golden Palace

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