Ежегодная Международная телевизионная премия "Лотос" в области психологии, бизнеса и сверхспособностей человека. @lotospremiya

Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Актер Паль избил человека Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Ответ России на санкции США оценили американцы: Никого не боится
Петросян показал сдавшую Кадышеву
78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
партнеры
Пятница
30 апреля
Лента новостей
19:42
Тодоренко с огромным животом рассказала о скором прибавлении
19:21
"Будет крайне тяжело": беременной Арзамасовой и Авербуху предрекли сложности с ребенком
18:58
"Ревнует, нелегкая доля": жена пропадающего на играх Овечкина вышла в свет с кобелем
18:51
Злость принца Гарри на отца видна невооруженным глазом: Задрожали ноги
18:36
В России перед майскими праздниками взлетели цены на мясо
18:08
"Праздник больше для друзей": как Никита Панфилов из сериала "Пес" отмечает 42-летие
18:06
"Вам так идет!": Родион Газманов стал отцом
18:04
Из роскошного ресторана Калашникову увезли на скорой: Головокружение, тошнота
17:33
"Это полный пипец": Собчак в гневе из-за несправедливости
17:27
Пока мать резвится в Лос-Анджелесе: чем занимается 16-летняя дочь Седоковой
17:25
В жутком ДТП под Ставрополем погибли шесть детей
17:17
"Не боишься экспериментировать": замужняя Собчак растаяла от ласк Киркорова
17:17
Гигинеишвили повинился перед покойной матерью за развод с дочерью Михалкова
17:17
"Спалил всю контору": сын Прилучного разоблачил вранье Муцениеце о подаренном авто за 20 миллионов
16:45
"Ему грозит тюрьма": Успенская объявила мужу войну
16:42
"Разругались опять": попытка Муцениеце отдать детей Прилучному с треском провалилась
16:25
"Дни.ру" раздают подарки: колонка от Huawei
16:12
Бился головой о стену и кричал: матерящегося Киркорова упекли в психушку в день рождения
16:05
"В чем меня можно порицать?": униженная Проклова оправдалась за интимные откровения
16:05
Тайна за семью печатями: Меладзе скрывает информацию о новорожденной дочери
15:58
Бузова сделала шикарный подарок Манукяну
15:35
Звезда "Великолепного века" и "Невинности" свернула челюсть экранному мужу: актер оказался в больнице
15:15
Малиновский сделал шокирующее признание о гомосексуальных отношениях: Писюшами друг друга по губам шлепали
15:02
Рослый жеребец прильнул всем телом к счастливой Тодоренко
14:49
Ласки Харламова с очаровательной блондинкой попали на видео
14:47
Пришибленная горем Цой сообщила о смерти матери
14:45
"Провел обряд": Бурунова обвинили в конфузе Петрова на красной дорожке
14:42
"Я отвык от спокойного, доброжелательного разговора": жестокая правда о жизни без любви от Михалкова
14:39
Киркоров и Басков потрогали друг друга за соски
14:39
Тюльпанова крепко приложила заживо гниющую Аршавину
14:36
Воробьев разъяснил ситуацию с ковидными ограничениями в Подмосковье
14:20
"Я хочу жить!": бывшая жена Аршавина взмолилась перед выселяющей ее свекровью
14:13
Состояние сгорбленной жены Диброва напугало россиян
14:06
"Нужно быть отморозками": дочь взвыла из-за травли тяжелобольной Заворотнюк
13:56
"Что же ко мне никто не домогается?": Догилева посмеялась после откровений Прокловой
13:51
Сверкнула лишним: задравшееся платье подвело Катерину Шпицу
13:47
Многолетний роман звезды сериала "Как я встретил вашу маму" потерпел фиаско
13:34
Новый поворот в скандале Пугачевой и Киркорова
13:32
Поседевший Киркоров заговорил об уходе со сцены после буйного видео из психушки
13:29
"Прошла любовь": Бородину заподозрили в разрыве с мужем
13:22
В России хотят запретить продавать бензин за границу ради сдерживания цен
13:18
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
13:17
Россиянам пообещали лето раньше времени
13:11
"Меня задело": Кудрявцева набросилась на молодую певицу
13:09
Команда "Уральские пельмени" лишилась самого дорогого
13:00
"Я жду больше всех": озлобленная Муцениеце больно уколола Прилучного
12:52
Народ оторопел при виде тяжело перенесшей коронавирус Пахмутовой
12:35
Боня посоветовала жене Кокорина "не открывать рот" в ее сторону
12:32
В Москве задержали члена суперсекретной ячейки ИГ
12:27
Байден публично оскандалился: У меня проблемы
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ахеджакова вбила последний гвоздь в гроб репутации затравленной Прокловой: Это мерзость
"Это просто за гранью": Чурикова разнесла Проклову за длинный язык
Оплеванная Проклова впервые заговорила после грязного скандала
"Все решает режиссер": Спиридонова рассказала о крушении мечт
Овдовевшая артистка Дейнега стала жертвой брачного афериста
"Я уже ни в чем не уверена": Валерия сделала заявление о громком скандале на шоу "Маска"
Пресс-релизы
Ежегодная Международная телевизионная премия "Лотос" в области психологии, бизнеса и сверхспособностей человека. @lotospremiya

Ежегодная Международная телевизионная премия "Лотос" в области психологии, бизнеса и сверхспособностей человека. @lotospremiya

16 мая 2021 года в концертном зале "Известия Banket Hall" на Пушкинской площади состоится V торжественная церемония вручения наград победителям Ежегодной Международной телевизионной премии "Лотос" – крупнейшей уникальной премии в сфере психологии, бизнеса и сверхспособностей человека.
поделиться

Учредители самого ожидаемого светского торжества ставят своей задачей выделить лучших экспертов и сильнейших мастеров в своей области. Победители будут выбраны с помощью открытого, а на последнем этапе закрытого, народного онлайн голосования, и станут известны только на самой церемонии в торжественной обстановке.

За процессом рассмотрения заявок и подсчетом голосов следит экспертный совет.

Премия Лотос присуждается с 2016 года. За это время лауреатами Премии стали более 100 лучших специалистов и компаний.

Торжественная церемония вручения премии «Лотос» – это динамичное мультимедийное событие, а также яркое, интересное необычное мероприятие, где помимо самого награждения Лауреатов, под объективами телекамер, гостям будет предложена насыщенная развлекательная программа с участием звёзд эстрады.

Ежегодно это мероприятие посещают сотни людей, профессионалы в области бизнеса, психологии и эзотерики, известные медийные персоны, представители шоу-бизнеса, звезды Российской эстрады, деятели искусства, кино, общественные и политические деятели, участники мистических и развлекательных телепроектов каналов: ТВ3, ТНТ, РЕН ТВ, Домашний, Первый канал, Мир и др.

Фото: пресс-служба

Среди гостей ожидаются: Гия Гогуа – народный артист России, основатель шоу-группы «ЭКС ББ»; легендарная группа «Воровайки»; Саша Project – певица; Родион Газманов – российский эстрадный певец, актер и телеведущий; Ольга Спиркина – актриса, телеведущая, художественный руководитель Школы телевидения Останкино Ольги Спиркиной; Дмитрий Нестеров – певец, автор песен, победитель конкурса Аллы Пугачевой «Алла ищет таланты»; Анжелика Кузьмова – певица, финалистка шоу «Большая перемена» на НТВ, участница шоу «Голос 4» на Первом канале, участница международного шоу «Ну-ка, все вместе!»; Павел Соколов – экс-солист группы «На-На»; певец Данко; Андрей Якиманский – автор, композитор, певец; шоу-группа ВИГЕН; инструментальный коллектив – дуэт аккордеонисток «Ларго»; трио «Фавориты»; эстрадная студия «Новые Звезды» из города Чехова и др.

Специальные гости церемонии: Фатима Хадуева – финалист телешоу «Битва Экстрасенсов»; Марина Зуева – участница телешоу «Битва экстрасенсов», основатель Школы Природной Магии; Иса Багиров – российский гипнолог, психолог, телеведущий.

Список постоянно пополняется.

Ведущие церемонии: Алла Никитина («Вечерний дозор» на радио «МВ») и Андрей Краснов (радио «МВ»).

Уникальный открытый международный проект широко освещается специализированными и общественными средствами массовой информации, а телевизионная версия церемонии традиционно будет транслироваться на телеканале «Калейдоскоп ТВ» и телеканале «Ростов Папа». Награждение смогут увидеть на всей территории Российской Федерации, от Калининграда до Владивостока.

Организатор премии: компания «Лотос Продакшн» Ирины Котихиной.

Приобрести билеты можно на официальном сайте премии: www.lotus-premium.ru. Количество мест ограничено.

Церемония награждения пройдет с учетом всех санитарных норм и требований Роспотребнадзора.

Дата проведения: 16 мая 2021 года.
Сбор гостей в 16:00, начало 17:00.
Место проведения: «Известия Banket HALL».
Адрес: Москва, Пушкинская пл-дь, д. 5.

Аккредитация СМИ: Наталия +7 901 5117374, e-mail: pr@lotus-premium.ru

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Mary Evans Pictrure Library/www.globallookpress.com/
30 апреля 2021, 19:27
30 апреля 2021

Ежегодная Международная телевизионная премия "Лотос" в области психологии, бизнеса и сверхспособностей человека. @lotospremiya

Церемония состоится 16 мая 2021 года в концертном зале "Известия Banket Hall"

30 апреля 2021

Премия "Внедорожник года" 2021: голосование началось!

Оргкомитет премии "Внедорожник года" сообщает о старте голосования

28 апреля 2021

Российские звезды составили для HUAWEI эксклюзивные плейлисты к майским праздникам

Музыка зарядит бодростью и вдохновит на зажигательный отдых

28 апреля 2021

Почему интернет-магазины победили гипермаркеты?

Появляется все больше независимых сервисов-агрегаторов

28 апреля 2021

На смену Пугачевой и Киркорову: Крутой выбрал звезд будущего

Кто будет блистать на сцене

28 апреля 2021

Маэстро Башмет собирает звездных друзей в Ярославле

Гармаш, Мерзликин, Миронов и другие звезды

21 апреля 2021

93% мужчин нравятся женские фото с котом

Данные выяснились в ходе опроса

14 апреля 2021

Онлайн-премьера дебютной картины Семена Ляшенко "Зуб"

Лента побывала на десятке фестивалей

6 апреля 2021

Ирина Слуцкая представила новых звезд фигурного катания

Будущее спорта в надежных руках

22 марта 2021

Сайт знакомств "Мамба" взял под опеку бездомных котов

Сервис выпустил новую серию виртуальных подарков

загрузить ещё

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Ему грозит тюрьма": Успенская объявила мужу войну

Певица решила судиться с супругом
Шоу-бизнес

Рослый жеребец прильнул всем телом к счастливой Тодоренко

Артистка заговорила о важном
Шоу-бизнес

Из роскошного ресторана Калашникову увезли на скорой: Головокружение, тошнота

Певица попала в больницу
Шоу-бизнес

"Вам так идет!": Родион Газманов стал отцом

Сын артиста показал младенца

Гороскоп

Гороскоп на май 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+