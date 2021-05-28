Итоги V Ежегодной церемонии вручения наград победителям Международной телевизионной премии "Лотос" 2021

16 мая 2021 года в Москве состоялась V торжественная церемония вручения наград победителям Ежегодной Международной телевизионной премии «Лотос». Проект стартовал в 2016 г. и сейчас отмечает свой первый юбилей. Премия с каждым годом набирает всё большую и большую популярность среди успешных бизнесменов, представителей шоу-бизнеса, специалистов в области психологии и людей со сверхспособностями. Юбилейная премия привлекла ярких, сильных и неординарных участников, которые добились признания в своих областях.



В этом году для участия в премии было подано 173 заявки с разных уголков не только нашей страны, но и всего мира. 72 кандидата вошли в предварительный список номинантов. И только 26 попали в шорт-лист премии "Лотос". Среди них – артисты, специалисты по коррекции физического и психического здоровья, а также организации: Международный Институт Эзокоучинга и нейроцифрологии Вадима Безделева, Институт ведической астрологии Елены Литвиновой и др.

Приз победителя народного онлайн голосования в этот раз вручен не был, в связи с наступлением исключительных обстоятельств. Состав шорт-листа премии и имена всех победителей в номинациях определил экспертный совет премии Лотос.

Церемонию вручения премии провели несравненные ведущие, профессионалы своего дела: Алла Никитина («Вечерний дозор» на радио «МВ») и Андрей Краснов (радио «МВ»). А главным украшением праздника стал невероятно талантливый Родион Газманов, который не только исполнил лиричную песню «Скажи», но и на некоторое время стал соведущим торжественной церемонии Премии Лотос.

Заслуженные награды за достижения прошедшего года получили все номинанты, отмеченные в шорт-листе премии, среди которых оказались и известные медиаперсоны и артисты. Так, Лауреатом Международной премии Лотос 2021 стал Дмитрий Нестеров за песню «Мне снова 18». Анжелика Кузьмова была отмечена в номинации «Магия Голоса». А Родион Газманов получил награду в номинации «Лучший онлайн проект». Во время пандемии в 2020 году он провел рекордное количество онлайн концертов, чем оказал моральную поддержку всем, кто находился на вынужденной самоизоляции.

Некоторые из лауреатов и финалистов, проживающие за рубежом, не смогли лично присутствовать на церемонии. Например, Ольга Домбровская – парапсихолог, участница "Битвы Экстрасенсов", которая сейчас находится в Лондоне, получит заслуженную награду чуть позже. Гостям было продемонстрировано на экране ее видео-послание.

Гости церемонии могли заметить, что круг интересов номинантов не ограничивается лишь их профессиональной деятельностью. Например, Ольга Куратцева – психолог-коуч – создала собственное авторское радио-шоу «Неодинокий Маяк». Светлана Яблочкина – психоэзотерик, разносторонний практик из Сибири и Ближнего Урала, дипломированный психолог, и по совместительству оказалась еще и байкер.

Все победители по-своему уникальны и многогранны.

Вадим Безделев – основатель Международного Института Эзокоучинга и нейроцифрологии. Психолог со знаком качества Росстандарт. Создал новую систему улучшения жизни человека — эзокоучинг. А также программу по нейроцифрологии. Маргарита Аристархова – врач-биофизик, кандидат медицинских наук, психолог, целитель. Михаил Агеев – основатель международной школы духовного и личностного развития. Биоэнерготерапевт, психолог, парапсихолог. Наталья Файнман – профессиональный мастер таро, основатель международной школы таро. Нумеролог, автор уникальных методик. Анна Анохина – член Академии национальной безопасности, гипнолог, гипнотерапевт, кармический целитель. Мария Агеева – мастер рунического программирования, в практике применяет методы трансперсональной психологии. Елена Литвинова – основатель международного онлайн института ведической астрологии. Профессиональный ведический астролог, нумеролог и хиромант. Институт Астрологии Елены Литвиновой получил награду как лучший институт ведической астрологии. Маргарита Гурова – финансовый консультант, применяющий свои знания в работе в психологии и астрологии.

Торжественная церемония вручения премии «Лотос» – проходила очень динамично и интересно. Она включала насыщенную развлекательную программу с участием звёзд эстрады.





Честь открытия премии досталась инструментальному шоу – «Дуэт Ларго». Легендарная группа «Воровайки» представили премьеру своей новой песни.

Под жаркие аплодисменты зрителей выступили: группа «Балаган Лимитед; Саша Project – певица; Родион Газманов – российский эстрадный певец, актер и телеведущий; Дмитрий Нестеров – певец, автор песен, победитель конкурса Аллы Пугачевой «Алла ищет таланты», а на сцене вместе с ним выступала студия танца Frappe; Анжелика Кузьмова – певица, финалистка шоу «Большая перемена» на НТВ, участница шоу «Голос 4» на Первом канале, эксперт международного шоу «Ну-ка, все вместе!»; Андрей Якиманский – автор, композитор, певец; Евгеника (Евгения Дидюля) – певица, композитор, блогер; шоу-группа «Виген»; Виктория Гранкина – автор песен и исполнитель; Молодые звезды оперной сцены – «Трио Фавориты»; эстрадная студия «Новые Звезды» из города Чехова и др.

Специальными гостями церемонии, наградившими победителей стали: главный редактор газеты «Спецназ России», советник президента Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», лауреат премии ФСБ – Павел Евдокимов; Ольга Спиркина – актриса, телеведущая, художественный руководитель Школы телевидения Останкино Ольги Спиркиной; Николай Цонку - актёр, автор и продюсер социального канала для родителей «ОТЦЫFROVKA» (при поддержке фонда Президентских грантов), Елена Миронова – Генеральный директор канала «Калейдоскоп ТВ».

Уникальный открытый международный проект широко освещается специализированными и общественными средствами массовой информации, а телевизионная версия церемонии традиционно будет транслироваться на телеканале «Калейдоскоп ТВ». Награждение смогут увидеть на всей территории Российской Федерации, от Калининграда до Владивостока.

Организатор премии: компания «Лотос Продакшн» Ирины Котихиной. Продюсер – Ольга Якиманская.

В проведении мероприятия также помогали: компания Forza – продукты Forza – это ваша надежная связь с миром; минеральная природная вода «Жизнь» – вода из сердца Кавказских гор, магазин минеральной воды «Аквафлот», сеть ресторанов «Мелисса Флеминг», салон-студия «Tattoo 82 Studio», «Бир Центрум Паб», Ресторан «Кебаб Тайм».

Официальный сайт премии: www.lotus-premium.ru.

Церемония награждения проходила с учетом всех санитарных норм и требований Роспотребнадзора.

Руководитель пресс-службы: Наталия +7 901 5117374, e-mail: pr@lotus-premium.ru