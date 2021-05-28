Итоги V Ежегодной церемонии вручения наград победителям Международной телевизионной премии "Лотос" 2021

Лукашенко нарвался на новые санкции Евровидение-2021 Шок: фото Валерии без макияжа Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

В МИД России предупредили о катастрофе в Крыму: Последствия труднопредсказуемые
Что известно о победителях "Евровидения-2021": гей-скандал и слухи о наркотиках
"Пошла вон!": Ненавистную Мишулину без юбки погнали в шею из элитного заведения
"Получайте!": огорченный Лазарев дал оценку выступлению Манижи на "Евровидении-2021"
партнеры
Пятница
28 мая
Лента новостей
11:52
Климова в белье наизнанку показала замысловатые позы в постели
11:39
"Надо еще": обколотый сын Яковлевой совсем себя не жалеет
11:13
Звезда "Гардемаринов, вперед!" Машная отказалась от родной сестры на глазах у Кудрявцевой
10:56
"Перевернула меня вверх дном": жуткая болезнь заставила дочь Заворотнюк обратиться за помощью
10:52
"Преступник №1": за арест Лукашенко обещано 11 миллионов евро
10:12
Сильно располневший Николаев всполошил россиян
09:44
На реке Лена произошел разлив нефтепродуктов
09:33
Не пришли проститься: коллеги плюнули на покойную Нину Шацкую
09:22
Два российских банка лишились лицензии
09:08
В Якутии у самолета при посадке сломалось шасси
08:49
Замначальника томского ФСИН доставили в больницу с ножевыми ранениями
08:45
"В 38 выглядеть на 50!": Кабаеву в откровенном наряде заклевали
08:37
Хотевшие выпить в самолете россияне подрались с полицией
08:22
В России вырастут цены на игрушки: в чем причина
08:06
Горячая штучка: дочь Эминема показала сочные бедра и грудь в тугом купальнике
08:03
"Рожай сама!": муж запретил 50-летней Цой думать о суррогатной матери
06:02
"Ни рожи, ни кожи, ни мозгов": звезду "Кривого зеркала" затравили за откровения о Меладзе
04:06
Трофим облил помоями необразованных поющих блогеров
02:05
"С головой непорядок": Мамаева отправила "эскортницу" Боню к психиатру
00:08
Звезда "Реквиема по мечте" Джаред Лето шокировал своей внешностью
23:56
"Обосрут и станут чище": Семенович взревела из-за сплетен
22:22
Что положат в гроб к проклинаемому друзьями Сергею Трофимову
22:07
Главы МИД стран G7 осудили задержание Протасевича в Минске
21:47
В Пензе грузовик без тормозов сбил двух человек
21:44
Пригожин и Валерия поддержали грязную матерщину на шоу Галкина
21:34
По гостинице в Петербурге бегала голая женщина
21:24
При взрыве на газопроводе в Саратовской области пострадали люди
21:08
Бывший охранник втянул в громкий скандал Стивена Сигала
21:03
В Новгородской области мужчину забили до смерти
20:38
Украинская армия устроила стрельбу у границ с Крымом
20:31
Аверин предстал перед 60-летней Яковлевой в трусах
20:12
Под Москвой утонули двое мужчин
19:55
В Москве восьмилетний ребенок отравился наркотиками
19:45
"Где твой феминизм?": Собчак влезла в скандал с затравленной Манижей
19:14
"Вещь крутая": разведенной Мамаевой потребовался крем для сужения гениталий
19:14
Измену обсуждали все: экс-супруга заговорила после рождения дочери у Меладзе
19:09
"Не ему решать": Лавров отреагировал на слова Кравчука о поиске новой площадки для контактной группы
18:57
Герой России рассказал о возможности атаки самолетов НАТО
18:50
Волочкову застукали в "Пятерочке" после тяжелого трудового дня
18:26
"Остановитесь!": Тодоренко и Топалов довели сына своим поведением
18:08
Почему Элджей и Ивлеева уходили от погони полицейских и не стали дуть в трубку
18:04
Гениталии с пластырем все испортили: актеру Власенко пришлось переснять интимную сцену на собственной кухне
17:51
Техника китайских императоров: Джигурда поведал о своем сексе
17:44
Коррупция в России выросла почти на 21%
17:43
"Когда у людей сифилис, нос проваливается": сделано страшное заявление о здоровье Аршавиной
17:25
Обманул: Елизавета II обомлела после знакомства с детищем принца Гарри
17:04
Центральный Банк предупредил россиян об ипотечном риске
17:01
"Вечер заслуженного веселья": стало известно о свидании Миддлтон с мужем в городе юности
16:47
"Каждый день смотрю": пошляк Галкин предложил Валерии освоить видео для взрослых
16:40
Байден поручил разведке узнать о происхождении коронавируса за три месяца
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Помогите деньгами!": Музыканты "На-На" ищут средства для лечения прикованного к каталке Алибасова
Отец Фриске плюнул в подлого бывшего мужа Началовой: Делает все то же, что и наш Шепелев
"Карикатура": нарядившаяся в Золушку Пугачева насмешила публику
Тихановская объявила о новом плане по свержению режима в Белоруссии: Лукашенко отныне изгой
Видны все прелести: Кабаева возмутила россиян слишком откровенным нарядом
Флирт Киркорова с Пугачевой и странный торт: яркие конфузы на юбилее Орбакайте
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Пресс-релизы
Итоги V Ежегодной церемонии вручения наград победителям Международной телевизионной премии "Лотос" 2021

Итоги V Ежегодной церемонии вручения наград победителям Международной телевизионной премии "Лотос" 2021


поделиться

16 мая 2021 года в Москве состоялась V торжественная церемония вручения наград победителям Ежегодной Международной телевизионной премии «Лотос». Проект стартовал в 2016 г. и сейчас отмечает свой первый юбилей. Премия с каждым годом набирает всё большую и большую популярность среди успешных бизнесменов, представителей шоу-бизнеса, специалистов в области психологии и людей со сверхспособностями. Юбилейная премия привлекла ярких, сильных и неординарных участников, которые добились признания в своих областях.

В этом году для участия в премии было подано 173 заявки с разных уголков не только нашей страны, но и всего мира. 72 кандидата вошли в предварительный список номинантов. И только 26 попали в шорт-лист премии "Лотос". Среди них – артисты, специалисты по коррекции физического и психического здоровья, а также организации: Международный Институт Эзокоучинга и нейроцифрологии Вадима Безделева, Институт ведической астрологии Елены Литвиновой и др.

Приз победителя народного онлайн голосования в этот раз вручен не был, в связи с наступлением исключительных обстоятельств. Состав шорт-листа премии и имена всех победителей в номинациях определил экспертный совет премии Лотос.

Фото: Пресс-служба /Скворцова Анна, Денисенко Кирилл

Церемонию вручения премии провели несравненные ведущие, профессионалы своего дела: Алла Никитина («Вечерний дозор» на радио «МВ») и Андрей Краснов (радио «МВ»). А главным украшением праздника стал невероятно талантливый Родион Газманов, который не только исполнил лиричную песню «Скажи», но и на некоторое время стал соведущим торжественной церемонии Премии Лотос.

Заслуженные награды за достижения прошедшего года получили все номинанты, отмеченные в шорт-листе премии, среди которых оказались и известные медиаперсоны и артисты. Так, Лауреатом Международной премии Лотос 2021 стал Дмитрий Нестеров за песню «Мне снова 18». Анжелика Кузьмова была отмечена в номинации «Магия Голоса». А Родион Газманов получил награду в номинации «Лучший онлайн проект». Во время пандемии в 2020 году он провел рекордное количество онлайн концертов, чем оказал моральную поддержку всем, кто находился на вынужденной самоизоляции.

Некоторые из лауреатов и финалистов, проживающие за рубежом, не смогли лично присутствовать на церемонии. Например, Ольга Домбровская – парапсихолог, участница "Битвы Экстрасенсов", которая сейчас находится в Лондоне, получит заслуженную награду чуть позже. Гостям было продемонстрировано на экране ее видео-послание.

Гости церемонии могли заметить, что круг интересов номинантов не ограничивается лишь их профессиональной деятельностью. Например, Ольга Куратцева – психолог-коуч – создала собственное авторское радио-шоу «Неодинокий Маяк». Светлана Яблочкина – психоэзотерик, разносторонний практик из Сибири и Ближнего Урала, дипломированный психолог, и по совместительству оказалась еще и байкер.

Все победители по-своему уникальны и многогранны.

Вадим Безделев – основатель Международного Института Эзокоучинга и нейроцифрологии. Психолог со знаком качества Росстандарт. Создал новую систему улучшения жизни человека — эзокоучинг. А также программу по нейроцифрологии. Маргарита Аристархова – врач-биофизик, кандидат медицинских наук, психолог, целитель. Михаил Агеев – основатель международной школы духовного и личностного развития. Биоэнерготерапевт, психолог, парапсихолог. Наталья Файнман – профессиональный мастер таро, основатель международной школы таро. Нумеролог, автор уникальных методик. Анна Анохина – член Академии национальной безопасности, гипнолог, гипнотерапевт, кармический целитель. Мария Агеева – мастер рунического программирования, в практике применяет методы трансперсональной психологии. Елена Литвинова – основатель международного онлайн института ведической астрологии. Профессиональный ведический астролог, нумеролог и хиромант. Институт Астрологии Елены Литвиновой получил награду как лучший институт ведической астрологии. Маргарита Гурова – финансовый консультант, применяющий свои знания в работе в психологии и астрологии.

Торжественная церемония вручения премии «Лотос» – проходила очень динамично и интересно. Она включала насыщенную развлекательную программу с участием звёзд эстрады.

Фото: Пресс-служба /Скворцова Анна, Денисенко Кирилл

Честь открытия премии досталась инструментальному шоу – «Дуэт Ларго». Легендарная группа «Воровайки» представили премьеру своей новой песни.

Под жаркие аплодисменты зрителей выступили: группа «Балаган Лимитед; Саша Project – певица; Родион Газманов – российский эстрадный певец, актер и телеведущий; Дмитрий Нестеров – певец, автор песен, победитель конкурса Аллы Пугачевой «Алла ищет таланты», а на сцене вместе с ним выступала студия танца Frappe; Анжелика Кузьмова – певица, финалистка шоу «Большая перемена» на НТВ, участница шоу «Голос 4» на Первом канале, эксперт международного шоу «Ну-ка, все вместе!»; Андрей Якиманский – автор, композитор, певец; Евгеника (Евгения Дидюля) – певица, композитор, блогер; шоу-группа «Виген»; Виктория Гранкина – автор песен и исполнитель; Молодые звезды оперной сцены – «Трио Фавориты»; эстрадная студия «Новые Звезды» из города Чехова и др.

Специальными гостями церемонии, наградившими победителей стали: главный редактор газеты «Спецназ России», советник президента Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», лауреат премии ФСБ – Павел Евдокимов; Ольга Спиркина – актриса, телеведущая, художественный руководитель Школы телевидения Останкино Ольги Спиркиной; Николай Цонку - актёр, автор и продюсер социального канала для родителей «ОТЦЫFROVKA» (при поддержке фонда Президентских грантов), Елена Миронова – Генеральный директор канала «Калейдоскоп ТВ».

Уникальный открытый международный проект широко освещается специализированными и общественными средствами массовой информации, а телевизионная версия церемонии традиционно будет транслироваться на телеканале «Калейдоскоп ТВ». Награждение смогут увидеть на всей территории Российской Федерации, от Калининграда до Владивостока.

Организатор премии: компания «Лотос Продакшн» Ирины Котихиной. Продюсер – Ольга Якиманская.

В проведении мероприятия также помогали: компания Forza – продукты Forza – это ваша надежная связь с миром; минеральная природная вода «Жизнь» – вода из сердца Кавказских гор, магазин минеральной воды «Аквафлот», сеть ресторанов «Мелисса Флеминг», салон-студия «Tattoo 82 Studio», «Бир Центрум Паб», Ресторан «Кебаб Тайм».

Официальный сайт премии: www.lotus-premium.ru.

Церемония награждения проходила с учетом всех санитарных норм и требований Роспотребнадзора.

Руководитель пресс-службы: Наталия +7 901 5117374, e-mail: pr@lotus-premium.ru

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Пресс-служба /Скворцова Анна, Денисенко Кирилл
28 мая 2021, 10:45
28 мая 2021

Итоги V Ежегодной церемонии вручения наград победителям Международной телевизионной премии "Лотос" 2021

26 мая 2021

Больше звука, больше места: Би-2 переезжает из ВТБ Арены в "Лужники"

15 мая 2021

Миронов и Агуреева станут гостями Башмета в Красноярске

Уникальный фестиваль в Сибири

14 мая 2021

Мультиварка HYUNDAI HYMC-1611: красивый и функциональный помощник

С ней можно приготовить любые блюда

30 апреля 2021

Ежегодная Международная телевизионная премия "Лотос" в области психологии, бизнеса и сверхспособностей человека. @lotospremiya

Церемония состоится 16 мая 2021 года в концертном зале "Известия Banket Hall"

30 апреля 2021

Премия "Внедорожник года" 2021: голосование началось!

Оргкомитет премии "Внедорожник года" сообщает о старте голосования

28 апреля 2021

Российские звезды составили для HUAWEI эксклюзивные плейлисты к майским праздникам

Музыка зарядит бодростью и вдохновит на зажигательный отдых

28 апреля 2021

Почему интернет-магазины победили гипермаркеты?

Появляется все больше независимых сервисов-агрегаторов

28 апреля 2021

На смену Пугачевой и Киркорову: Крутой выбрал звезд будущего

Кто будет блистать на сцене

28 апреля 2021

Маэстро Башмет собирает звездных друзей в Ярославле

Гармаш, Мерзликин, Миронов и другие звезды

загрузить ещё

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Пригожин и Валерия поддержали грязную матерщину на шоу Галкина

Звездная пара оценила грубый юмор молодого рэпера
Шоу-бизнес

"Когда у людей сифилис, нос проваливается": сделано страшное заявление о здоровье Аршавиной

Алиса ужасно страдает
Шоу-бизнес

"Вещь крутая": разведенной Мамаевой потребовался крем для сужения гениталий

Блогер рекомендует
Шоу-бизнес

"Она невменяема": Бузову приложили за странные выходки

Рустам Солнцев раскритиковал теледиву

Гороскоп

Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+