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Какие основные моменты нужно учесть при выборе матраса?

Какие основные моменты нужно учесть при выборе матраса?

Сон – важная часть жизнедеятельности человека, поэтому к обустройству спального места стоит подойти со всей серьезностью. От того как человек отдохнет ночью зависит его общее состояние в течение всего дня. Чтобы обеспечить себе комфортный сон, необходимо выбрать правильный матрас для кровати.
поделиться

Разновидности матрасов

Все матрасы делятся на два типа:

  1. Пружинные. Делятся на зависимые и независимые виды. За упругость отвечают пружинные блоки. Зависимые пружинные матрасы – распространенный бюджетный, но не самый комфортный вариант. Пружины связаны проволокой. Независимые блоки не связаны друг с другом. Они менее подвержены деформации, состоят из разного количества пружин и не скрипят. Чем больше пружин, тем комфортнее изделие.
  2. Беспружинные. Состоят из блоков типа «сэндвич» – нескольких слоев разных упругих материалов. Изготовлены из натуральных или синтетических материалов. Такие модели не скрипят, хорошо держат форму, сворачиваются в рулон и легко транспортируются.

Пружинные, беспружинные матрасы бывают ортопедическими и анатомическими. Ортопедические изделия жестче, препятствует искривлению позвоночника. Анатомические подстраиваются под форму тела, обеспечивая разную степень поддержки каждой его части.

Что внутри матрасов

Удобство и качество матраса зависит от наполнителя. В дорогих изделиях внутри долговечный мягкий упругий натуральный латекс. Кто ищет жесткий долговечный вариант, может купить матрас с койрой – это дышащее упругое кокосовое волокно. Долговечнее только матрац с конским волосом – этот материал очень надежный, но дорогой, используется для изготовления жестких изделий класса люкс.

Самый бюджетный вариант наполнителя – синтетический вспененный пенополиуретан. Это хороший вариант для моделей любого типа жесткости. Чем выше его плотность, тем качественнее изделие. Для средне-жестких матрасов используют струттофайбер – натуральный или синтетический материал, похожий на войлок.

Размер и жесткость

В каталоге гипермаркета матрасов "Анатомия сна" представлены модели для кроватей разных размеров. Выбор жесткости зависит от личных предпочтений. Если руководствоваться рекомендациям – мягкие варианты больше подходят пожилым, худощавым людям, потому что они способствуют поддержанию нормального кровообращения. Жесткие изделия – самые универсальные. Средне-жесткие подходят людям с лишним весом и тем, у кого есть проблемы с осанкой.

Цена товаров в магазине зависит от наполнителя, размера и производителя. Часто обновляются акции, бывают хорошие скидки. Возможно купить матрас с доставкой по всей России.

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