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Пресс-релизы
На чем не стоит экономить, устанавливая окна?

На чем не стоит экономить, устанавливая окна?

Думать над установкой новых пластиковых окон приходится в самых разных жизненных ситуациях. Например, если вы строите свой дом или дачу. Если вы заехали в квартиру в новостройке, но окна "от застройщика" не внушают доверия. Наконец, если вы ищите альтернативу старым деревянным рамам, планируете стеклить балкон или лоджию.
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Современный рынок ПВХ изделий – это десятки различных производителей с широким модельным рядом и еще больше компаний, которые занимаются установкой. Запутаться в ценах и рекламных предложениях в такой ситуации проще простого. Давайте сразу разберемся, на чем можно экономить, а на чем экономия может быть чревата последствиями.

На чем экономить нельзя?

Во-первых, на бренде производителя профиля, стеклопакета и фурнитуры. Вы можете выбрать продукцию «noname» бренда, и она даже внешне может быть похожа на окна Rehau, но уже через некоторое время вы убедитесь, что отличия есть – пластик может желтеть, стенки профиля будут тонкими и холодными, а ручки и петли скоро перестанут нормально работать.

Во-вторых, убедитесь, что оконная компания действительно является партнером производителя, имеет свои мощности для сбора изделий или заказывает их в сертифицированном цехе. Как пластиковые окна Окнобер. Не исключено, что вы найдете на рынке предложения с подозрительно низким ценником, но в итоге вам предложат под видом немецкого профиля что-то китайское и не такое качественное.

В-третьих, не стоит экономить на изоляционных свойствах профиля и стеклопакете. Возможно, имеет смысл взять окна среднего и верхнего ценового сегмента, у которых лучшие показатели изоляции, как от потери тепла, так и шума, у которого мультифункциональный стеклопакет и фурнитура, рассчитанная на много лет использования.

Наконец, нельзя экономить на тех, кто будет заниматься замерами и установкой. В идеале, это должна быть та же компания, у которой вы заказываете окна. Если обратиться к «умельцам» без опыта и навыков, вы рискуете установить, пусть и дорогое окно, без соблюдения норм безопасности и с потерей эксплуатационных качеств.

На чем реально сэкономить?

Нет смысла ставить крутой стеклопакет на холодный балкон или лоджию, которую вы не планируете использовать как жилое помещение.

Для многих регионов нет смысла ставить 3 и 4-камерные стеклопакеты, а трех стекол (две камеры) с учетом хорошего профиля хватает в большинстве случаев.

Вы также можете экономить на обогреве и охлаждении помещения, если установить окна с «умными» стеклами, которые отражают тепло внутрь помещения или не дают солнечным лучам сильно нагревать комнату.

Обратите внимание на акции – часто оконные компании предлагают подарки, бонусы и другие приятные опции вроде москитной сетки или теплого подрамника.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

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