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Пресс-релизы
5 моделей сережек, как у Принцессы Кейт: берем на заметку!

5 моделей сережек, как у Принцессы Кейт: берем на заметку!

Наряды и украшения Герцогини Кембриджской – удивительный пример удачного лавирования между суровым протоколом королевского этикета и собственным ярко выраженным стилем. Повседневные образы Кейт Миддлтон отличаются простотой и элегантностью, а роскошные наряды и драгоценности она носит с такой аристократической скромностью, что очаровывает даже самых придирчивых критиков.
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Герцогиня очень внимательна к модным деталям и подбирает украшения, которые способны оживить строгий классический стиль. Использует для этого не только драгоценности из королевской сокровищницы, но и изделия из масс-маркета, покоряя сердца экономных британцев и восхищая фанатов. Возможно, выбор бюджетных украшений — это стратегический шаг, зато любая модница сможет повторить образ принцессы.

Какие серьги любит герцогиня?

Серьги (от почти незаметных гвоздиков до богато инкрустированных шандельеров) — одно из любимых украшений принцессы. Чаще всего она выбирает серьги средней длины и умело их комбинирует как с повседневной одеждой, так и с платьями модных дизайнеров. Вот несколько секретов королевского стиля от Кейт:

1. Жемчуг

Универсально дополнит любой аутфит пара жемчужных серег. Чтобы освежить образ, Кейт подвесила жемчужные капли Annoushka на обручи из желтого золота с бриллиантами от Kiki McDonough.

Кроме потрясающего примера комбинаторики, это еще и хорошая инвестиция в драгоценности, выполняющие несколько функций.

2. Небольшие серьги-кольца

Герцогиня часто надевает серьги-кольца в виде цепей или жгутов. Несмотря на бюджетную цену (около 20 долларов), серьги от Orelia и Asos идеально вписываются в элегантные образы принцессы/

Такие серьги прекрасно сочетаются с разными стилями одежды и являются вневременным трендом, поэтому их смело можно добавлять в свою шкатулку.

3. Бриллиантовые гвоздики

Для менее официальных мероприятий Кейт выбирает небольшие, но шикарные золотые серьги с бриллиантами, которые придают ансамблю блеска, но не перетягивают внимание на себя.

Изысканные бриллианты в серьгах Daisy Heritage от Asprey образуют лепестки цветка и придают образу игривость.

4. Серебряные серьги с полудрагоценными камнями

В 2011 году на ежегодной церемонии Ark Gala Dinner Кейт выглядела сногсшибательно в серьгах-гвоздиках Links of London Effervescence Bubble Stiletto, украшенных вставкой из иолита с полированным и текстурированным серебряными шариками на цепочке.

Нежно-лавандовые иолиты выглядели не хуже сапфиров, которые так любит герцогиня, и прекрасно дополнили образ.

5. Золотые серьги с этническими мотивами

Для посещения Royal Variety Performance 18 ноября 2021 года принцесса выбрала эффектные серьги бренда Missoma актуального этнического дизайна. Узнав, что серьги Zenyu Chandelier стоят 125 фунтов стерлингов, поклонники герцогини мгновенно раскупили их на сайте производителя.

Серьги необычного дизайна подойдут и для рождественской вечеринки, и для повседневных нарядов, став ярким акцентом образа.

Как видите, не обязательно тратить на украшения тысячи долларов, чтобы выглядеть аристократично. Даже не покупая сапфиры и бриллианты, вы можете воспользоваться опытом Кейт Миддлтон в подборе украшений и почувствовать себя принцессой.

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Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
27 декабря 2021, 10:05

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