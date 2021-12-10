Увидеть легендарные внедорожники

В музее "Автомобили мира" на Самокатной улице можно окунуться в атмосферу внедорожных приключений на выставке под названием "Легенды 4х4". С представленными на ней автомобилями связаны различные спортивные достижения и уникальные путешествия, а также история технологий и дизайна.



Выставка была организована "Клуб 4х4", организатором ежегодной Премии "Внедорожник года". Президент "Клуба 4х4" Михаил Снарский на открытии выставки сказал: "Мы задумали эту выставку как проект, который станет новым толчком для популяризации образа жизни 4х4 в целом и Премии "Внедорожник года" в частности. Мы давно знаем директора музея "Автомобили мира" Дмитрия Октябрьского, но внедорожники здесь выставляются впервые. Мы очень рады, что экспозиция "Легенды 4х4" стала украшением музея".

Среди экспонатов выставки:

Легендарный Land Rover Discovery Camel Trophy Spec. Таких автомобилей было выпущено всего 214. Это тот самый внедорожник, на котором российский экипаж в составе Нуязина и Моисева участвовал в Camel Trophy Mongolia в 1997 году. Машина тогда совершила шесть переворотов через крышу, но все-таки дошла до конца дистанции.

Красная Toyota Hilux Богдана Булычева прошла через два полюса холода в Верхоянске и Оймяконе и дошла по льдам Северного Ледовитого океана до архипелага Новосибирских островов.

Спортивный багги модели "Зил Прото" Сергея Шмакова был построен в единственном экземпляре для участия в Кубке мира по ралли-рейдам в 2006 году. На нем Сергей занял 1-е место, а через год участвовал в ралли-марафоне "Дакар".

Ford Raptor F-150 двукратного победителя межконтинентального ралли-марафона Africa Eco Race Алексея Титова весом более 3 тонн и шестилитровым двигателем V8.

Два багги из Калифорнии, созданные для самой известной внедорожной гонки на выживание Baja 1000, проходящей в Мексике. На таком же багги ездил герой Брэда Питта в фильме "Мистер и Миссис Смит".

Экспедиционный внедорожник Hummer H2 Павла Костюрина позволяет добираться до самых труднодоступных уголков страны. Шестилитровый двигатель мощностью 316 л.с. вытаскивает тяжелую машину из самого сложного бездорожья. Прошедшим летом он проехал по Терскому берегу Белого моря с заездом на полуостров Рыбачий.

Жемчужиной коллекции стал оранжевый Jeep Wrangler JT в уникальной комплектации X-Games. Он прошел подготовку в тюнинг-центре "Клуба 4х4" и был оформлен в честь Всемирных экстремальных игр.

Партнер Клуба 4х4 – легендарный бренд Lada Niva, празднующий в этом году свое 45-летие, представил новый внедорожник Lada Niva Travel.

Адрес музея: ул. Самокатная, 4, стр. 34 https://automuseum.ru/

Выставка будет работать до 18 декабря.

Портал "Дни.ру" является информационным партнером профессиональной премии "Внедорожник года", которая вручается с 2005 года. Организаторы премии – журнал "Клуб 4х4" и портал 4х4.media. Информация о премии, списки участников и отчеты о мероприятиях, публикуются на медийных площадках её информационных партнёров.

Владимир Головин

