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Пресс-релизы
Стильные рубашки: тренды мужской моды в 2021 году

Стильные рубашки: тренды мужской моды в 2021 году

Если в гардеробе любой представительницы прекрасного пола, независимо от возраста и личных вкусов, должно быть минимум несколько платьев, то у мужчин таким обязательным предметом становятся рубашки.
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Неважно, работаете ли вы в офисе или нет, соблюдаете дресс-код или предпочитаете ежедневный кэжуал, носите классические брюки или джинсы – рубашки в любом случае станут правильным аккомпанементом образа. Но, несмотря на всю универсальность, рубашки тоже могут быть модными и не модными. На какие модели обратить внимание в этом году?

Ознакомиться с каталогом модной мужской и женской одежды от ведущих брендов вы можете на сайте: https://hoolly.ru. Рубашки здесь представлены в самом широком ассортименте.

Классика вне времени

Бессмертный тренд – это классическая рубашка с длинным рукавом "под пиджак", как для ношения с галстуком, так и без него. Никаких лишних элементов, прямой крой, традиционного размера и формы воротник и манжеты – вот, что отличает классику от мимолетных веяний. К слову, если не брать в расчет белый, самым модным цветом для классической рубашки этой осенью стал темно-синий.

Модели классических мужских рубашек от разных брендов, включая Prada, Boss, Tom Ford и Polo, которые будут носить в сезоне 2021-2022, представлены здесь: https://hoolly.ru/rubashki.

Приталенные модели

Как и классический крой, приталенные модели – это "долгоиграющий" тренд. Такая рубашка, особенно с зауженными брюками, подчеркнет хорошее телосложение. Интересная особенность нынешнего сезона – носить приталенные рубашки из шелка и атласа, добавляя к образу аккуратные аксессуары – прищепку для галстука и запонки.

Отметим, что многие ценители моды отходят от традиционных комбинаций одежды. Приталенные рубашки сейчас можно носить не только с узкими брюками, но джинсами, кроссовками и кедами.

Необычное сочетание предложили сразу несколько модных домов, представив комбинированные модели с элементами приталенной классики и casual-стиля.

Практичные рубашки

Индустрия моды постепенно смывает с себя налет эксклюзивности и избранности, предлагая варианты одежды для широкой аудитории. Модные рубашки сегодня – это не обязательно что-то "от кутюр", но и практичные модели из льна, хлопка и джинсовой ткани. Такую одежду можно носить ежедневно, хоть с курткой, хоть с пиджаком, хоть просто так.

Если говорить о масс-маркете, то наибольшим спросом сейчас пользуются рубашки с классической уэльской клеткой, полосатые рубашки (тонкая полоска), однотонные рубашки с ярким акцентным рисунком, рубашки в стиле "милитари" и рубашки пастельных тонов.

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Фото: pixabay.com
26 ноября 2021, 10:00
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Стильные рубашки: тренды мужской моды в 2021 году

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