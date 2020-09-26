Выявлены лучшие внедорожники и кроссоверы в рамках премии "Внедорожник года 2020"

Юбилейная 15-ая премия "Внедорожник года" в этом году удивила новыми номинантами, составом жюри и неожиданными гостями самой церемонии награждения! В голосовании 2020 года впервые появилось Блогерское жюри и номинация "Моноприводный кроссовер", но это еще не все!



Как всегда, в конце сентября подводит итоги премия "Внедорожник года", которая считается самой понятной и демократичной из всех существующих в России. Премия не делит претендентов, подобно танкам, на тяжелые, средние и легкие, а руководствуется более простым и логичным принципом — сначала распределение их на внедорожники и кроссоверы, а затем на три размерных категории – полноразмерные, среднеразмерные и компактные (подробный список и параметры отбора вы сможете прочесть на сайте www.vned.ru). Таким образом, внедорожники и кроссоверы образуют восемь главных классов. К ним отдельной номинацией добавлены пикапы. В премии "Внедорожник года" нет ни шкалы премиальности, ни легковых универсалов, только сочетание двух размерных характеристик – колесной базы и длины кузова.



Оценки автомобилям в этом году дают три жюри – "Большое", в члены которого автоматически попадает любой, кто проголосовал на сайте премии, "Экспертное" – эксперты из мира автомобильной журналистики, и "Блогерское" – состоящее, как следует из названия, из известных автомобильных блогеров. Иногда мнения всех трёх жюри пересекаются. В этом году это произошло дважды! В номинации "Компактных внедорожников" и "Компактных моноприводных кроссоверов". Во всех остальных случаях народ выбирал уже известные и популярные модели, а профессионалы, пользуясь возможностью первыми оценивать новинки, отдали свои голоса новым моделям, во многом определяющим нашу кроссоверно-внедорожную перспективу.

На церемонии награждения каждый гость смог узнать о преимуществами продукции, последних технических новинках, а также о новых брендах других призовых партнеров премии. Генеральным партнером мероприятия выступила компания Greenworks – ведущий международный производитель аккумуляторной садовой техники. А главный призовой партнер премии CFMOTO вручил приз главному победителю "большого голосования" – квадроцикл CFMOTO X5 Classic. Из неожиданного – главный приз в виде сертификата на получение квадроцикла вручал победителю специальный гость – настоящий медведь по имени Яков Потапыч! Все в рамках концепции мероприятия – медведь, гармонь, широкая русская душа!

Итак, в номинации "Полноразмерный внедорожник", по мнению "Большого жюри", лучшей который год подряд стала Toyota Land Cruiser 200, что неудивительно – модель проверена годами владения и миллионами пройденных километров. При этом "Экспертное жюри" отдало предпочтение инновационному и по своему красивому Land Rover Discovery. Блогеры, люди молодые и стильные, выбрали роскошный Cadillac Escalade.

В группе "Среднеразмерный внедорожник" заслуженно победил ветеран движения – Jeep Wrangler, причем по мнению сразу двух жюри – "Экспертного" и "Блогерского". А вот "Большое", как и в прошлом году, предпочло Toyota Land Cruiser Prado.

Категория "Компактный внедорожник" продемонстрировала редкое в наше время единство мнений. Все три жюри, как и большинство автомобильных специалистов мира, единогласно проголосовали за новый Suzuki Jimny. Хотя выбор в этой номинации, прямо скажем, невелик и ограничен буквально тремя-четырьмя моделями.

В сегменте кроссоверов несовпадение результатов выглядит более логичным – и перечень номинантов тут намного шире, и возможности у попавших в одну категорию машин различаются сильнее.

При этом, в группе "Полноразмерных кроссоверов" симпатии "Большого" и "Экспертного жюри" объединила технологичная AUDI Q8, вобравшая в себя едва ли не максимум новых тенденций и суперсовременной инженерии. А вот блогеров снова привлекла роскошь, и они выбрали Bentley Bentayga. Тут, как говорится, комментарии излишни.

Лидером в номинации "Среднеразмерный кроссовер", по мнению "Большого жюри", снова стала Skoda Kodiaq, как нам кажется не в последнюю очередь благодаря удачной ценовой политике компании и универсальности модели. Эксперты, что было предсказуемо, отдали голоса "созданной инженерами" Subaru Forester, а блогеры – новой спортивной модели Haval F7x, сочетающей стиль, скорость и продвинутый электронный интеллект.

В категории "Компактный кроссовер" тоже ни одного совпадения. "Большое жюри", как и в прошлом году высказалось за Volkswagen Tiguan, эксперты за обновлённый Renault Kaptur, а блогеры, и мы всячески поддерживаем их выбор, за Nissan Qashqai.

Не самая многочисленная номинация "Пикапы" тоже продемонстрировала разницу подходов жюри. "Большое" уже не первый год голосует за Toyota Hilux, единственным недостатком которой является цена. Блогеры неожиданно предпочли доступный и практичный Mitsubishi L200, а вот эксперты в качестве лучшего отметили Isuzu D-Max – один из лучших пикапов нашего рынка, часто и совершенно незаслуженно остающийся в тени.

Совершенно новая и во многом экспериментальная номинация 2020 года – моноприводные кроссоверы. Её можно было бы назвать спорной и неуместной, но учитывая какую долю рынка она занимает и как стремительно растёт, мы решили включить моноприводы в оценочные листы. По крайней мере, в этом году.

В этой номинации всего две категории "Среднеразмерные моноприводные" и "Компактные моноприводные кроссоверы". Победителем в первой, причём по мнению сразу двух жюри – "Большого" и "Блогерского", стала Chery Tiggo 8, что, в общем-то, никого не удивило. А вот эксперты-эстеты предпочли эстетичный Citroen C5 Aircross и оргкомитет премии выказывает солидарность.

В номинации "Компактных моноприводов", как и в "Компактных внедорожниках", все три патриотично настроенных жюри единогласно выбрали LADA SW Cross. В номинации было немало достойных автомобилей, но сомневаться в правильности выбора народа и профессионалов нельзя.

На этом можно было бы закончить. Но в этом году организаторы премии решили добавить ещё один специальный приз. Он вручается от имени читателей журнала "Клуб 4х4" (портала 4х4.media) и называется "Дебют года". В 2020 таким дебютом стал Geely Coolray – очень современный и интересный кроссовер. Странно, что мнение читателей издания не совпало с мнением ни одного из жюри.

Итак, итоги подведены, призы и награды отправляются победителям, а организаторы уже начинают работу над премией "Внедорожник года 2021"! Следите за новостями, наблюдайте за внедорожниками и кроссоверами, которые вам нравятся, и участвуйте в голосовании, которое откроется уже через несколько месяцев. До встречи!

Номинация Экспертное жюри Блогерское жюри Большое жюри Полноразмерный внедорожник Land Rover Discovery Cadillac Escalade Toyota LC 200 Среднеразмерный внедорожник Jeep Wrangler Jeep Wrangler Toyota LC Prado Компактный внедорожник Suzuki Jimny Suzuki Jimny Suzuki Jimny Полноразмерный кроссовер AUDI Q8 Bentley Bentayga AUDI Q8 Среднеразмерный кроссовер Subaru Forester Haval F7x Skoda Kodiaq Компактный кроссовер Renault Kaptur Nissan Qashqai Volkswagen Tiguan Пикапы Isuzu D-Max Mitsubishi L200 Toyota Hilux Среднеразмерный моноприводный кроссовер Citroen C5 Aircross Chery Tiggo 8 Chery Tiggo 8 Компактный моноприводный кроссовер LADA SW Cross LADA SW Cross LADA SW Cross

Специальная номинация читателей журнала "Клуб 4х4" и портала 4х4.media "Дебют года" – Geely Coolray







Проект проходит при поддержке:





Официальный партнёр – Greenworks

Главный Призовой партнёр – CF MOTO

Партнёры – Kwazar, Autoland, Webasto, Русский АвтоМотоКлуб (РАМК), YI Technology, CarTech Pro, Nokian Tyres, RockWinch, НПК "НЕОФРУТ"

Главный ТВ-партнер – телеканал ДРАЙВ

Медиа-партнеры – Клуб4х4, АВТО24, Охота и Рыбалка, ТВ Мужской, ТВ КтоКуда, Высокий Полет, Популярная механика, Собеседник, auto-dealer.ru, motogon.ru, kolesa.ru, dni.ru, carsweek.ru, wroom.ru, autostat.ru, mediametrics.ru, abinfo.ru, somanyhorses.ru





Присоединяйтесь к нам в социальных сетях! Instagram VK Facebook





За дополнительной информацией обращайтесь по почте: vned@redline-pr.ru или по телефону +7 (926) 276 19 14