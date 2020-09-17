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Пресс-релизы
Уникальный набор для отбеливания зубов Smileo – белоснежная и искренняя улыбка каждый день

Уникальный набор для отбеливания зубов Smileo – белоснежная и искренняя улыбка каждый день

Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press/www.globallookpress.com
Обзор продукции Smileo обязательно заинтересует тех, кто уже давно мечтает осветлить зубную эмаль, но боится процедуры или не может выделить финансы на дорогостоящее посещение стоматолога. Сегодня воплотить свою мечту стало реальнее. С появлением набора для отбеливания зубов Smileo осветлить эмаль всего за неделю без боли и дискомфорта можно дома самостоятельно.
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Особенности бренда Smileo

Наша эмаль не может постоянно оставаться белоснежной. Красящие пигменты от продуктов, следы от кофе и чая, табака, – все это негативно отражается на состоянии эмали. На ней образуются пятна пигментации, которые простая гигиена полости рта не препятствие. Европейская студия отбеливания эмали провела ряд исследований, по результатам которых была разработана формула безопасного и деликатного средства.

Был создан набор для отбеливания зубов Smileo, который эффективно устраняет любой вид пигментации, но при этом не разрушает состояние эмали. Благодаря быстрому и стойкому эффекту средство стало популярным во всем мире.

Преимущество набора для отбеливания Smileo заключается в том, что он создан из безопасных и натуральных компонентов. Основная составляющая средства – перборат натрия. Это щадящий компонент, который не разрушает целостность поверхности эмали, не доставляет болевых ощущений.

Принцип действия геля заключается в следующем:

  • гель, нанесенный на поверхность эмали, под воздействием лампы холодного света расщепляет красящие пигменты;
  • начинается процесс окисления, который в дальнейшем приводит к постепенному обесцвечиванию.
Результаты можно увидеть уже после первого применения средства. А через неделю ежедневного использования вы сможете добиться естественной белизны зубов.

Преимущества бренда

Используя набор для отбеливания Smileo, вы гарантированно получаете:

  • Абсолютную безопасность. При производстве инновационного средства компания использует только уникальную формулу собственной разработки, а все компоненты, входящие в состав средства, полностью безопасны. При применении набора для отбеливания зубов вы не будете чувствовать боль или дискомфорт. Использование геля для отбеливания не повышает чувствительность, не наносит вреда эмали. Всего этого производитель добился благодаря полному отказу от любых агрессивных компонентов.
  • Эффективный результат. Такого эффекта вы не встретите ни от одного другого средства с аналогичным действием – уже после первого применения вы увидите результат. После прохождения курса ваша эмаль станет светлее на 8 тонов, причем вы ежедневно сможете проводить контроль изменений. Для этого в наборе предусмотрена специальная шкала оттенков. Используя средство в течение семи дней, вы с легкостью добьетесь желаемого результата – ваша улыбка станет сияющей и белоснежной.
  • Доступность и невысокая стоимость. Отбеливание зубов раньше было очень дорогостоящей процедурой – мало кто мог позволить себе пойти к стоматологу и воплотить свою мечту. С набором для отбеливания Smileo все стало удобно и практично. Вы можете забыть о дорогостоящих процедурах, боли и дискомфорте. Вам нужно уделить всего 30 минут в день в удобное для вас время, и в удобном для вас месте. Этого будет достаточно, чтобы добиться идеальной улыбки.

Обзор продукции Smileo

Компания Smileo предлагает целую систему продукции, которая предназначена для ухода и обеспечения гигиены полости рта. Набор для отбеливания зубов можно использовать как в салонах, так и самостоятельно дома.

Если вы попробуете хотя бы раз продукцию Smileo, то влюбитесь в нее с первого взгляда. Еще никогда отбелить зубы не было так легко, быстро и комфортно. Главное преимущество геля заключается в том, что он дает эффект уже после первого применения, осветление эмали происходит через 10 минут после воздействия средства. Несмотря на то, что компоненты средства эффективно удаляют любой вид пигментации, они не наносят вред эмали зубов, а также общему состоянию здоровья. Вы можете использовать гель для отбеливания Smileo как для поддержания белоснежной улыбки, так и в качестве профилактики длительное время.

Если вы открыли для себя набор для отбеливания Smileo, вам будут не страшны пятна от кофе и крепкого чая. Вы можете тратить всего 10 минут в день, чтобы избавиться от любого вида пигментации.

Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Линейка продукции Smileo

Среди средств, которые помогут вам добиться белизны зубов, представлен широкий ассортимент. Отбеливание теперь доступно даже в домашних условиях. Вы увидите, как ваши зубы становятся совершенными уже через семь дней. Особое преимущество компании заключается в предоставляемой гарантии. Если вы будете не удовлетворены результатом, вам полностью вернут деньги.

В обзоре продукции Smileo обязательно нужно рассмотреть:

Набор для отбеливания Smileo – этот товар по достоинству занимает лидирующее место в линейке. Заказывая набор, вы получаете:

  • три шприца, заполненные гелем для отбеливания;
  • лампу холодного света;
  • индивидуальные капы, из которых нужно сделать самостоятельно формы;
  • графу оттенков, на основании которой можно ежедневно следить за изменением;
  • инструкцию.

Главный компонент в наборе – гель, в его состав входит вода, хлорид натрия и ментол. Все вещества относятся к безопасным и щадящим для эмали, ведь их включают даже при производстве отбеливающих масок и кремов.

Принцип действия геля следующий:

  • его нагревают при помощи лампы, которая включена в набор;
  • под действием температуры выделяется из состава средства атомарный кислород;
  • он начинает проникать в структуру эмали;
  • происходит разрушающее воздействие на цветные пигменты;
  • в результате окисления пигментация устраняется.

Эмаль при этом остается в полной безопасности.

Отбеливающие 3D полоски

Проводя обзор продукции Smileo, нельзя упустить из внимания уникальные отбеливающие 3D полоски. Они стали популярны благодаря легкости использования: вы сможете за несколько дней добиться белоснежной эмали зубов. Полоски нужно наносить всего на полчаса в день, а после завершения процедуры достаточно прополоскать рот и насладиться результатом. Полоски очень приятные на ощупь, они мягкие и тонкие, поэтому при нанесении вы почти не заметите их.

Чтобы эффект был стойким, нужно не только правильно использовать полоски, но и ухаживать грамотно за полостью рта. Производитель указывает, что после проведения процедуры необходимо на первые два часа полностью отказаться от любой еды и напитков, кроме воды. В течение следующих двух дней нужно исключить продукты с красящими пигментами.

Гель Smileo

Приобретая набор для отбеливания зубов Smileo, вы получаете в комплекте три шприца, наполненные отбеливающим гелем. Но вы в любой момент сможете продолжить процедуры, начать новый курс отбеливания, заказав дополнительно шприцы с гелем. Средство очень экономичное, так как одного шприца объемом 3 миллилитра хватает на неделю ежедневного использования.

Активированный уголь Smileo

Обязательно нужно уделить внимание еще одному средству этого бренда. Речь идет о порошке активированного угля. Это натуральное средство, полученное из скорлупы кокоса, которое можно использовать каждый день без вреда для здоровья. Ваша эмаль останется в безопасности, но при этом приобретет желанный оттенок.

Пошаговая инструкция по использованию набора для отбеливания зубов Smileo

Уникальность и популярность нового набора в том, что его очень просто использовать. Не нужно быть профессионалом в стоматологии, достаточно следовать инструкции. Приобретая набор, вы получаете:
  • Две индивидуальные капы – это формы, изготовленные из специального материала, который при нагревании становится мягким и эластичным. Из него нужно изготовить форму зубов, которая будет в дальнейшем служить основой для проведения процедуры. Форма полностью сохраняется после охлаждения.
  • Лампу холодного света – она необходима для активации действия компонентов геля.
  • Три шприца с гелем объемом по три миллилитра. Одного шприца вам хватит, чтобы провести семь процедур.
Для того чтобы правильно отбелить зубы при помощи набора Smileo, нужно воспользоваться простой инструкцией:
  • Чтобы начать процедуру, нужно изготовить индивидуальную форму из кап, которые находятся в наборе. Для этого капы помещают на 10-15 секунд в горячую воду температурой не менее 70 градусов. Как только материал станет мягким, капы нужно вынуть из воды, приложить к зубам и плотно прижать. Держать форму на зубах нужно до тех пор, пока материал не застынет. Как только капа примет нужную форму, ее можно снять. Используется она многократно.
  • Важно перед началом процедуры тщательно почистить зубы. После этого гель для отбеливания нужно тонким слоем нанести на поверхность формы с внутренней стороны. После этого капы нужно надеть на зубы и тщательно прижать. Во время выполнения процедуры следите, чтобы активный гель не попал на десны.
  • Форму нужно нагреть лампой. Благодаря этому начнется активность компонентов геля. Они будут проникать в эмаль зуба, разрушая пигментацию.
  • Форму нужно снять через полчаса, затем тщательно удалить остатки геля полосканием.
Полный курс отбеливания рассчитан на две недели. После этого вы можете регулярно повторять процедуру в качестве профилактики, чтобы закрепить полученный результат. Обязательно после завершения курса нужно в течение двух суток ограничить употребление продуктов с агрессивными красящими пигментами.

Несмотря на безопасность продукции с осторожностью нужно использовать ее при наличии заболеваний ротовой полости. После удаления зуба начинать отбеливание нужно не ранее чем через месяц. Если у вас есть кариес, то сначала нужно провести лечение, только через четыре дня после этого можно приступать к осветлению эмали.

С новым набором для отбеливания Smileo вы забудете о темных пятнах, ваша улыбка станет искренней и обворожительной.

Хочу белоснежную улыбку!

17 сентября 2020, 13:51
17 сентября 2020

Уникальный набор для отбеливания зубов Smileo – белоснежная и искренняя улыбка каждый день

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