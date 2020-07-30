Фестиваль славянского искусства "Русское поле" пройдет онлайн

Девятый Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства "Русское поле" пройдет в формате "онлайн". Особыми гостями предстоящего фестиваля, который состоится 29 августа, станут московские врачи.



Для участия в "Русском поле" подали свои заявки представители 57 регионов России и 6 стран СНГ и Европы. В связи с действующими ограничениями на проведение культурно-массовых мероприятий праздник пройдет в этом году в формате "онлайн".

По традиции, лучшие творческие коллективы, ремесленники, представители туристической отрасли в своих номинациях будут бороться за главный приз – "Перо жар-птицы".

Как отметили в Департаменте национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, в этом году фестиваль "Русское поле" станет уникальным по масштабу, формату и числу участников. В Год памяти и славы он будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Фестиваль растет географически, завоевывая популярность как в регионах России, так и за границей: оргкомитет получил заявки от 2158 участников. Сразу из четырех зарубежных стран мы получили заявки впервые – из Австрии, Армении, Польши и Эстонии, а также из Луганской Народной Республики. Традиционно свою делегацию представит Республика Беларусь. Еще 5 регионов России – Камчатский край, Сахалинская область, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Адыгея и Республика Дагестан – также впервые примут участие в фестивале. Онлайн-трансляция финала и гала-концерта Фестиваля пройдет со сцены Московского государственного академического театра танца "Гжель". Девизом фестиваля был выбран слоган: "Нашим врачам – от благодарной Москвы и всей России!". Именно московские врачи станут специальными гостями, которых мы вместе с участниками фестиваля из разных регионов страны особенно и искренне поблагодарим за их самоотверженный труд", – рассказывает руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

До 20 августа авторитетное жюри определит число финалистов, попавших в "ТОП-10" каждой из номинаций, которые примут участие в онлайн-финале "Русского поля". А 29 августа 2020 года уже состоится финал фестиваля с прямыми онлайн-включениями из всех регионов, чьи представители вышли в финал.

Жюри определит победителей и призеров в 6 конкурсных номинациях: "Лучший хоровой коллектив", "Лучший хореографический коллектив", "Лучший инструментальный коллектив", "Лучшее сказочное посольство", "Лучший туристический этно-маршрут", "Лучший народный мастер", а ещё двух обладателей "Приза зрительских симпатий" выберут интернет-пользователи по итогам "народного голосования" на сайте Фестиваля.

В этом году в рамках фестиваля отметят юбилеи известнейшие народные промыслы. Федоскинской лаковой миниатюрной живописи исполняется 225 лет, а жостовской декоративной росписи – 195. В честь последней юбилейной даты мастера из Жостова завершают создание уникального "царь-подноса" – самого большого декоративного блюда в России, которое будет представлено в Москве.

Фестиваль "Русское поле" проходит в столице каждое лето, он объединяет людей разных поколений, национальностей и вероисповеданий. В прошлом году на "Русское поле" приехали более двух тысяч участников из 59 регионов России, а также из Республики Беларусь. Гостями фестиваля стали свыше 150 тысяч человек.