Стартовало голосование российской профессиональной премии "Внедорожник года 2020"

Ежегодный цикл премии делится на несколько этапов. Весной – старт голосования на сайте и тест-драйвы автомобилей-номинантов. Летом – активный розыгрыш призов среди участников Большого жюри и подведение итогов конкурса молодых дизайнеров. А в сентябре – подведение итогов голосования и объявление победителей в различных номинациях.

Премия имеет два состава жюри:

Экспертное жюри, состоящее из авторитетных автомобильных журналистов и блогеров,

Большое жюри, в котором принимают участие все желающие оставить свой голос на сайте премии.

Для того чтобы оставить свой голос, необходимо зайти на сайт премии, поставить галочки напротив своих фаворитов в 10 номинациях и заполнить небольшую анкету. Это займет всего несколько минут, а шанс получить ценный приз увеличится в десятки раз.

Ведь у премии "Внедорожник года" всегда много друзей и партнеров. В 2020 году ими стали компании Greenworks, Kwazar, Autoland, Webasto, Российский Авто Мото Клуб и другие. Они предоставили более сотни призов и подарков для самых активных участников голосования. Одним же из четырехколесных подарков станет квадроцикл CFMOTO Х5 Classic. И любой участник голосования вполне может выиграть его. Но не забывайте и про самый главный приз – автомобиль.

В прошлом году в число Большого жюри вошло больше 10 тысяч человек, оставивших свой голос на сайте премии и получивших около ста призов, среди которых был и главный приз – современный внедорожник. Кто станет счастливым обладателем главного приза этого года, мы узнаем в сентябре. Но каким бы ни был список номинантов, состав жюри или приз, неизменной остается основная задача премии: все вместе мы выбираем не просто автомобиль, а мечту о путешествиях и приключениях.

Станьте частью Большого жюри – голосуйте на сайте премии vned.ru, а также следите за публикациями в социальных сетях и принимайте участие в конкурсах.

Напомним, "Внедорожник года" – ежегодная профессиональная премия автомобильных журналистов. Премия вручается с 2005 года. Она стала первой российской премией, профессионально оценивающей самый быстрорастущий сегмент автомобильного рынка – внедорожники и кроссоверы.