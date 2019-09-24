Экологичная мода на Futurum Moscow

20 октября 2019 года в Музее Москвы пройдет выставка-презентация молодых дизайнеров и художников FUTURUM MOSCOW. Мероприятие проводит Национальная палата моды при поддержке Музея Москвы и Музея Моды. На FUTURUM MOSCOW пять московских брендов покажут коллекции, созданные с учетом современных требований экологичной моды. Обращая особое внимание на существующие глобальные проблемы загрязнения окружающей среды, дизайнеры использовали в своих проектах переработанные материалы и безотходное производство.

Дизайнер бренда RAKSHAMASHA by Marria Roslova при создании вещей и аксессуаров использует переработанные баннеры, сетки и другие пластиковые материалы. Экологичный подход лежит в основе политики марки. Человек и природа должны сосуществовать в гармонии – эта идея сопровождает весь процесс создания моделей: начиная с набросков и заканчивая сроком службы вещей. Маррия Рослова использует безотходное производство, а ее аксессуары не требуют стирки или химчистки.

Марка круизной одежды LALA LAGUNA производит купальники и аксессуары из переработанного пластика. Капсулы выпускаются на протяжении всего года, независимо от сезона. Дизайнер Евгения Михайлова хочет доказать, что пластиковый мусор – хорошее сырье для производства и перепроизводства. Коллекция весна-лето – 2020 "НЕФТЬ" состоит из переработанных продуктов нефтяной промышленности. Каблуки, ручки для сумок и оправы солнечных очков были выплавлены из пластиковых крышек, которые собрали во время специально организованного субботника на пляже в Строгино. Сумки сделаны из пакетов, которые собирали у друзей дизайнера, а купальники сшиты из ткани, изготовленной из переработанных бутылок. Также, при создании коллекции Евгения работала с отреставрированной винтажной одеждой.

Новая коллекция бренда Velinask называется New Life и на 50% состоит из переработанных изделий. Коллекция разрабатывалась специально для проекта svalka.me. Переработанные вещи не только защищают экологию, они трансформируются во что-то совершенно новое. Возможность дать старым и ненужным вещам новую жизнь вдохновляет дизайнера марки Велину Сукиасян и вызывает массу эмоций.

Изделия марки VEREJA создаются из старой трикотажной одежды, которая затерялась в шкафу, и обвязываются нитями, в основном – из распущенных и испорченных вещей. По словам дизайнера бренда Игоря Андреева: "На сегодняшний день масс-маркет переполнен однообразными вещами, которые поносив пару раз, человек выбрасывает. В VEREJA же мы пытаемся создать уникальную вещь, которая не всегда пригодна к носке, но ее точно будете хранить для важного случая, а потом передарите своему ребёнку, некая попытка создать вещь без времени и границ".

Дизайнер YULIA TEN для работы над новой коллекцией закупала остатки неиспользованных тканей в магазинах. Кроме того, в коллекции встречаются вещи, созданные из кусков старой одежды.

Полное расписание показов FUTURUM MOSCOW будет доступно по ссылке.

Музей Москвы основан в 1896 году. Музей располагается в Провиантских складах, памятнике архитектуры федерального значения. Фондовая коллекция насчитывает около 800 000 единиц хранения, в том числе богатое собрание археологических артефактов. Музей Москвы также включает несколько филиалов: Музей археологии Москвы, Старый Английский Двор, Музей истории Лефортово, Центр Гиляровского.